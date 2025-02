Dinamu otpao jedan od ključnih igrača uoči dva derbija. Na klupi se iznenađujuće našlo jedno ime

Pred Dinamom su izuzetno važne utakmice, u tjedan dana usmjerit će se puno toga vezano uz izglede za završnicu sezone. Naime, plavi u subotu igraju derbi na Rujevici protiv vodeće Rijeke, potom im slijede dva derbija u Maksimiru, prvo u četvrtfinalu kupa dolazi Osijek, a nakon toga stiže i Hajduk u novom velikom derbiju HNL-a. Plavi bi, kad je o prvenstvu riječ, tu mogli napraviti ogroman korak prema povratku na sam vrh i opravdati ulogu favorita, koja im je od početka sezone bila namijenjena, ali je dosad nisu opravdali. A opet, mogli bi s lošim rezultatima zapeti u još većem bodovnom zaostatku.

Trener Dinama Fabio Cannavaro nikako ne može okupiti kompletnu momčad, svako malo mu se netko od ozlijeđenih vraća, ali mu se i nakon svake utakmice javi netko s novom ili obnovljenom ozljedom.

Zato su dobre vijesti da su se od ozljeda oporavili Petar Sučić i Bartol Franjić. Sučić je već na utakmici s Goricom iznenađujuće bio na klupi za pričuve. Dotad nije puno radio s momčadi, ali očito je ozljeda metatarzalne kosti iza njega i možda ga se može očekivati već na subotnjem derbiju na Rujevici. No to tek treba vidjeti, a odluka je na Cannavaru, koliko je doista spreman Sučić i u kakvoj je formi.

Franjić je ipak imao lakšu ozljedu i sad se vraća te može zatvoriti potrebnu poziciju lijevog beka, a možda i zadnjeg veznog jer sad je i ta pozicija postala problematična s obzirom na ozljedu Josipa Mišića. Istina je da su plavi u međuvremenu doveli Leona Belcara iz Varaždina, koji može igrati na toj poziciji, ali je upitno je li on potpuno zdrav, s obzirom na to da je iz Varaždina stigao s određenim tegobama pa zato transfer iz Varaždina nije realiziran u cijelosti, već je došao na posudbu. Stoga je jako upitno je li on spreman igrati iako je u cijeloj ovoj sezoni igrao za Varaždin.

No nisu to jedini Cannavarovi problemi. Luka Stojković nakon utakmice s Goricom osjetio je probleme s mišićem i njega na Rujevici neće biti, a prilično je sigurno da neće biti spreman ni za veliki derbi kad plavima u goste dolazi Hajduk. Dakle, trener Dinama morat će dobro iskombinirati momčad za utakmice s Rijekom, Osijekom i Hajdukom, nekako ublažiti sve te nedaće.