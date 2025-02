Skromni Crnogorac sad je najveća prepreka Dinamu. Pokazao je odanost kakva se rijetko pamti

Radomira Đalovića sjećamo se još dok je bio igrač Zagreba, uvijek je bio miran i vrlo simpatičan, nasmijani lik. Igrao je u puno klubova, ali najljepši trag ostavio je u dresu Zagreba i Rijeke za koju je u 74 utakmice postigao 33 pogotka i upisao 15 asistencija. I danas je 'zapalio' Rijeku kao trener, drži ju na prvom mjestu je iako momčad s Rujevice malo tko vidio na toj poziciji. Pogotovu nakon što je s 0:5 izgubila od ljubljanske Olimpije u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. No, Đalović gura dalje i bori se, taj Rijeci lojalni strateg u dva je navrata nosio dres Rijeke kao igrač, potom obukao trenirki u trenerske vode krenuo kao pomoćni trener riječkog prvoligaša.

No, krenimo redom, Đalović je rođen u Bijelom Polju u Crnoj Gori i počeo igrati u lokalnom Jedinstvu. Sa samo 13 godina preselio se u Beograd, u omladinski pogon Crvene Zvezde. Život u baraci pored Marakane, dijeleći sobu s budućom zvijezdom Manchester Uniteda, Nemanjom Vidićem, oblikovao ga je kao igrača i osobu. Ipak, nije uspio izboriti mjesto u prvoj momčadi Crvene Zvezde, te je sreću potražio u Železniku. Prekretnica u njegovoj karijeri dogodila se 2002. godine, kada je prešao u NK Zagreb. Bio je jedini reprezentativac U-21 selekcije Srbije i Crne Gore s adresom u Hrvatskoj. U Zagrebu je proveo dvije i pol sezone, a klub je u to vrijeme bio na vrhuncu, čak i igrao kvalifikacije za Ligu prvaka. Đalović ističe da je Zagreb bio najbolja opcija za njega u tom trenutku, te se pokazalo kao pun pogodak. Nakon raspada Srbije i Crne Gore, Đalović je zaigrao za crnogorsku reprezentaciju, za koju je u 26 nastupa postigao 7 golova. Njegova igračka karijera bila je šarolika, s iskustvom igranja u Njemačkoj (Arminia Bielefeld), Turskoj (Kayseri Erciyesspor), Rumunjskoj (Rapid București), Rusiji (Amkar Perm), Kini (Shanghai Shenxin) i Iranu (Sepahan).

Nakon završetka igračke karijere, Đalović se posvetio trenerskom poslu. U Rijeku se vratio 2022. godine kao pomoćni trener, prvo u stožeru Dragana Tadića i Fausta Budicina, a zatim i Sergeja Jakirovića. Njegova odanost klubu došla je do izražaja kada je, nakon Jakirovićevog iznenadnog odlaska u Dinamo, odbio napustiti Rujevicu i ostao kao jedini član stručnog stožera. I ostao je u stožer Željka Sopića, kojeg je i naslijedio kao glavni trener Rijeke. Đalovićev dosadašnji trenerski opus je vrlo uspješan. Rijeka pod njegovim vodstvom, ali i efikasno u napadu. Upravo je obrana temelj igre, a Đalović ističe važnost timskog rada i zalaganja svih igrača u defenzivnim zadacima. Zbog toga Rijeke do prije par kola HNL-a nije imala niti jedan poraz, iako i nije zabijala puno pogodaka.

Danas mu ponovno nije lako, uletio je u momčad kad je sezona već krenula, a u ovom je zimskom prijelaznom roku ostao bez još nekoliko važnih igrača kao Pašalić, Smolčić, Galešić i ne treba čuditi što je Rijeka onda upisala prve poraza (od Varaždina i Istre). Rijeci sad dolazi Dinamo na Rujevicu, veliki je to derbi u borbi za vrh, Đalovićeve trupe imaju četiri boda više od favoriziranog Dinama, u prošlom derbiju vratili su se pobjedama, slavili su u Osijeku s 2:0 i Đalović je očito i nakon tih prodaja važnih igrača, uz pokoje pojačanje, ponovno složio momčad koja će do kraja prvenstva imati što za reći, a Dinamo će, da bi došao do pobjede, morati biti na svom maksimumu.