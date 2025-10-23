Naši Portali
UEFINE NAGRADE

Dinamo je do sada zaradio bogatstvo u Europi, klupska blagajna će dobiti fantastičnu svotu novca

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Foto: Christian Ornberg/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
23.10.2025.
u 23:23

Što se tiče financijske strane, zagrebački klub je za remi zaradio 150 tisuća eura. Podsjetimo, remi u Europskoj ligi vrijedi 150 tisuća eura, a pobjeda donosi 450 tisuća eura.

U susretu 3. kola Europske lige nogometaši Dinama su na gostovanju u Švedskoj odigrali 1-1 protiv Malmo izjednačivši u petoj minuti nadoknade. Nakon što su otvorili natjecanje u Europskoj ligi pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1), "Modri" su u trećem kolu remizirali nastavivši niz bez poraza.

Domaćin je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela golom Oscara Lewickog, a izjednačio je Cardoso Varela u petoj minudi nadoknade. Dinamo je veći dio susreta dominirao, ali tek je u samoj završnici uspio probiti domaći blok.

Dinamo je plasmanom u Europsku ligu zaradio oko 12 milijuna eura. S dvije pobjede u prva dva kola i ovim remijem, ta zarada je oko 13 milijuna eura, što je jako lijepa cifra. 

Nećete vjerovati kakav skupocjeni poklon je Modrić kupio suigračima jer je odbio tradiciju Milana!
