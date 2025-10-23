Naši Portali
EUROPSKA LIGA

VIDEO Pogledajte pogodak kojim se Dinamo spasio prvog europskog poraza sezone

UEFA Europa League - Malmo FF v Dinamo Zagreb
TT NEWS AGENCY/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
23.10.2025.
u 23:04

Bio je blizu vratar Dinama da obrani njegov udarac, ali lopta mu je skliznula s ruke i završila iza gol-linije

Nakon dvije pobjede u prve dvije utakmice ligaškog dijela Europske lige, zagrebački Dinamo nije uspio nastaviti pobjednički niz na gostovanju u Švedskoj kod Malmoa. Momčadi su remizirale 1:1 zahvaljujući pogotcima Oscara Lewickog u prvoj minuti sudačke nadokande prvog dijela i Cardosa Varele u šestoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena.

Otto Rosengren je ubacio iz kornera, a prvi je na lopti bio 33-godišnji švedski veznjak koji je u padu pucao glavom od poda u suprotni kut i tako iznenadio Nevistića na golu. Bio je blizu vratar Dinama da obrani njegov udarac, ali lopta mu je skliznula s ruke i završila iza gol-linije. Pogodak Malmoa možete pogledati OVDJE.

Nećete vjerovati kakav skupocjeni poklon je Modrić kupio suigračima jer je odbio tradiciju Milana!

Mučili su se Dinamovci i dugo tražili izjednačenje, ali ono je stiglo tek u šestoj minuti sudačke nadoknade. Nakon sjajne akcije, Bakrar je prebacio vratara, a Cardoso Varela našao se sam pred golom Malmoa i imao je lagan zadatak sa završavanjem akcije. Taj pogodak možete pogledati OVDJE.

Modri su tako nakon dvije pobjede rezultatom 3:1 protiv Fenerbahčea i Maccabija upisali i prvi remi ove sezone u Europskoj ligi i ispustili prvo mjesto na ljestvici nakon trećeg kola. Dinamo je trenutačno na četvrtom mjestu sa sedam bodova iz tri utakmice. Sljedeću utakmicu u ovom natjecanju igrat će protiv Celte iz Viga na svom Maksimiru.

Lewickom je ovo inače bila 304. utakmica u dresu Malmoa i tek osmi pogodak.

Europska liga malmo Dinamo

Kupnja