Pazite koji je Dinamo na ljestvici, a evo što će trebati plavima za prolazak u Europskoj ligi

Stjepan Meleš
23.10.2025.
u 23:11

Tri kluba imaju stopostotan učinak (Midtjlylland - kojem će u goste u zadnjem kolu 29. siječnja, Braga i Lyon), slijede zatim četiri kluba s po sedam bodova (Dinamo, Viktoria Plzen, Freiburg i Ferencvaros), pri čemu plavi imaju najbolju gol-razliku.

U susretu 3. kola Europske lige nogometaši Dinama su na gostovanju u Švedskoj odigrali 1-1 protiv Malmo izjednačivši u petoj minuti nadoknade. Nakon što su otvorili natjecanje u Europskoj ligi pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1), "Modri" su u trećem kolu remizirali nastavivši niz bez poraza.

Domaćin je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela golom Oscara Lewickog, a izjednačio je Cardoso Varela u petoj minudi nadoknade.

Za siguran prolazak među najbolja 24 kluba Europske lige Dinamu će trebati 12 bodova, iako će i 11 gotovo sigurno biti dovoljno, ali nije u Ligi prvaka prošle sezone, a za mjesto u najboljih osam u svakom slučaju 16, a u nekom scenariju može biti i 15 bodova. S prve pozicije hrvatski predstavnik pao je na četvrto mjesto.

Tri kluba imaju stopostotan učinak (Midtjlylland - kojem će u goste u zadnjem kolu 29. siječnja, Braga i Lyon), slijede zatim četiri kluba s po sedam bodova (Dinamo, Viktoria Plzen, Freiburg i Ferencvaros), pri čemu plavi imaju najbolju gol-razliku. 

Zagrepčani će za dva tjedna dočekati Celtu iz Viga na Maksimiru (6. studenog, 18.45), a nakon reprezentativne stanke putuju na noge Lilleu u Francusku (27. studenoga, 18.45). Slijedi još jedan dvoboj protiv Španjolaca u Zagrebu, dolazi Betis (11. prosinca, 18.45). Nakon novogodišnje stanke dočekat će rumunjski FCSB (22. siječnja, 21 sat) i gostovati u Danskoj kod Midtjyllanda (29. siječnja, 21 sat).

23:42 23.10.2025.

A de vam je bre Zvezda 😜

