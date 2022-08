Dinamo doznao idućeg protivnika: Evo s kim će igrati ako izbaci Ludogorec, a s kim ako ispadne

Dinamo je doznao idućeg protivnika u Europi. Ako plavi večeras izbace Ludogorec, u posljednjem kolu kvalifikacija za Ligu prvaka igrat će protiv norveškog Bodo/Glimta. A ako ispadnu, nastavljaju u posljednjem kolu kvalifikacija za Europsku ligu gdje ih čeka litavski Žalgiris.

Bodo/Glimt danas je odradio posao u uzvratnoj utakmici odigrao 1:1 na gostovanju kod Žalgirisa. Aktualni prvak Norveške, koji je lani briljirao u Europi doguravši do četvrtfinala Konferencijske lige i deklasiravši velikane poput Rome, pitanje prolaza u završno pretkolo Lige prvaka praktički je riješio već u prvoj utakmici. Na svom je travnjaku s 5:0 nadigrao litavskog prvaka Žalgiris. Stoga je sve bilo riješeno prije današnje utakmice.

Tko je i što je Bodo/Glimt svi smo dobro naučili prošle sezone kada je klub došao do četvrtfinala Konferencijske lige. Postao je tada prvi klub iz svoje zemlje u četvrtfinalu jednog europskog natjecanja nakon 23 godine i posramio je Mourinhovu Romu pobjedom 2:1 u prvoj utakmici. Naravno da je The Special One na kraju prošao dalje, ali Bodo je i dalje ostao dobra priča. Pa i zbog toga što je prije već napravio istu stvar.

Naime, u trećem kolu Konferencijske lige Romu je pobijedio sa 6:1. Portugalski trener doživio je tada najteži poraz u bogatoj trenerskoj karijeri jer vodio je Benficu, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham... i nitko mu nikad nije zabio šest golova. Bodø jest. Klub je to iz istoimenog grada s oko 50.000 stanovnika, a nalazi se na sjeveru Norveške. Zanimljivo, Bodø/Glimt još je 2017. igrao drugu ligu, u prvu se vratio 2018. i polako se počeo uzdizati.

Prvaci države postali su 2020., a naslov su obranili 2021. Norveški prvak prema Transfermarktu trenutačno vrijedi 17 milijuna eura, ne troši puno na transfere, uzda se u svoju školu nogometa i igra u sustavu 4-3-3 s visokim presingom. Prosjek godina igrača je 23,6 i ima svega sedam stranaca.

Prve utakmice kvalifikacija za Ligu prvaka i Europsku ligu na rasporedu su idućeg tjedna.

