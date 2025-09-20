Naši Portali
UOČI SPEKTAKLA

Derbi može Hajdukovom treneru kratkoročno donijeti slavu, ali mu dugoročno može biti težak teret

NK Varaždin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
20.09.2025.
u 12:27

Zanimljivost je kako u prošloj sezoni Gonzalo Garcia u dva nastupa protiv Gattusovog Hajduka nije bio poražen; na Poljudu je pobijedio 1:0 pogotkom Vinka Rozića, a u Puli je bilo 1:1.

Nema dvojba da je derbi s Dinamom najveća i po svoj svojoj tenziji, po razmjerima rivalstva i po tradiciji najveća utakmica koju 41-godišnji Hajdukov trener Gonzalo Garcia zvani Recoba do sada vodi u svojoj trenerskoj karijeri. Njezin ishod može mu kratkoročno donijeti slavu, ovacije i popularnost, ali mu dugoročno može biti i te kako težak teret – ovisno koliko je Urugvajac „baždaren” na život sa stresom Hajdukovog trenera.

Garcia je u svojoj trenerskoj karijeri vodio momčadi protiv četiri europska prvaka – PSV Eindhovena, Ajaxa i Feyenoorda s Twenteom i protiv Porta s Aroucom – i niti u jednom od tih šest ogleda nije pobijedio. No, zato se kao trener Istre 1961 može pohvaliti s dvije pobjede nad Dinamom; obje u Puli, i u obje bez primljenog pogotka, 15. ožujka 2023. bilo je 1:0 – tada je pobijedio Antu Čačića,  a 5. travnja 2025. godine čak 3:0 za Istru – stradao je Fabio Cannavaro.

Međutim, Gonzalo Garcia može se pohvaliti kako je u svojoj karijeri jednom svladao danas jednog od najpoznatijih europskih trenera, Nizozemca na klupi Liverpoola Arnea Slota. Zbilo se to 15. veljače 2020. godine, kada je Garcijin Twente u utakmici nizozemske Eredivisie svladao Slotov AZ Alkmaar s 2:0. Bio je to njihov drugi međusobni sudar u toj sezoni; u prvome je u Alkmaaru Slot ostvario pobjedu nad Garcijom 3:0.

Zanimljivost je kako u prošloj sezoni Gonzalo Garcia u dva nastupa protiv Gattusovog Hajduka nije bio poražen; na Poljudu je pobijedio 1:0 pogotkom Vinka Rozića, a u Puli je bilo 1:1. Gonzalo Garcia s Istrom 1961 četiri se puta kao trener nadmetao s Marijem Kovačevićem – po dva puta kao trenerom Varaždina i Slavena Belupa. U ta četiri ogleda Garcia niti jednom nije bio poražen; ima jednu pobjedu i tri neodlučena ishoda. Ta tradicija ohrabrujuća je za Urugvajca uoči današnjeg derbija.

Dinamo dobio najveću kaznu uoči derbija, ali 'čestitka' je poslana i Hajduku
Ključne riječi
Hajduk Dinamo mario kovačević Gonzalo Garcia

