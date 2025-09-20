Evo zašto je derbi važan za mentalno zdravlje u Maksimiru i Poljudu: Jedna stvar je ovdje ključna

Uvijek su velika očekivanja od susreta Hajduka i Dinama, pa je tako i pred ovaj derbi u Splitu, prvi od četiri sudara ova dva kluba u HNL-u. Obje momčadi ulaze u njega s istim učinkom, krenule su u sezonu s četiri pobjede, s više ili manje muke, a onda su to mučenje platile u posljednje dvije utakmice, prvo remijima, a onda i porazima, Hajduk je ne baš neočekivano izgubio u Varaždinu, pa umjesto da to Dinamo iskoristi, sunovratio se u maksimirskoj utakmici s Goricom i izgubio s 1:2.

Tako ova dva vodeća kluba u međusobni sraz ulaze bodovno izjednačeni i sigurno pred sobom imaju važan ispit. No, nije to baš tako jako važna utakmica kad je riječ o borbi za naslov prvaka, pa tek je riječ o sedmom kolu, nismo još došli ni do kraja prve četvrtine te će se sudarati još triput u HNL-u. Uostalom, sjetimo se prošle sezone, Dinamo je jako 'šepao', a onda došao u Split i slavio s 3:1 te 'de facto' izbacio Splićane iz utrke za naslov prvaka. A onda kad je trebao poentirati, sve je prosuo u 'unaprijed' dobivenim utakmicama i Rijeci prepustio slavlje. Stoga, ovaj derbi u Splitu nije tako važan bodovno, obje momčadi bez obzira na rezultat neće napraviti nekakav iskorak prema naslovu prvaka ako pobijede, niti će bez naslova ostati ako izgube.

Ipak je ova utakmica izuzetno važna, baš zbog posljednja dva neuspješna kola Dinama i Hajduka, uspjeh u derbiju bit će sjajan lijek za mentalno zdravlje uoči nastavka sezone, a to nije nimalo nevažno. Pobjeda pred punim Poljudom donijela bi Hajduku veliki zamah, u gradu bi krenula euforija i vjera da konačno nakon tolikih godina suše mogu do naslova prvaka, a pobjeda bi Dinamu dala krila za početak teškog perioda brojnih utakmica, bijeg na tablici. Koliko god je ovo tek sedmo kolo prvenstva i s ovom utakmicom ništa neće biti riješeno, ona je jako važna za nastavak sezone, pogotovu jer su obje momčadi u zadnje dvije utakmice osvojile samo po bod.

No, ta važnost susreta donosi i oprez, ovo je utakmica u kojoj prije svega nitko ne bi smio izgubiti, pa stoga i ne treba očekivati nekakav lepršavi derbi, u njemu zasad ne miriši na titulu nikome od ova dva kluba i Garcia i Kovačević neće krenuti na sve ili ništa, dojam je da je Hajduku i Dinamu i ovom trenutku najvažnije ne izgubiti, to bi donijelo poremećaje pred nastavak sezone, a opet pobjeda ne bi ništa jamčila. Stoga, derbi miriše na oprez, pa ako se iz toga nešto dobro izrodi, bit će super, ali za mentalno zdravlje u Maksimiru i Poljudu u ovom je trenutku najvažnije ne izgubiti.