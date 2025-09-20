Naši Portali
U SJENI

Igrač koji gine za Dinamo zaslužio je puno veće poštovanje, brojni su mu već uručili 'ispisnicu'

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Marko Prpic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
20.09.2025.
u 11:34

I dalje je u statusu nekakvog džokera, kao i prošle sezone kada je to bio u sjeni Brune Petkovića, a postao najbolji strijelac kluba.

Tijekom ljetnog prijelaznog roka Dinamo je silno tražio napadača, pa ček ne jednog nego dva ili tri. Bili su u 'igri' Dion Drena Beljo, Ramon Mierez, Monsef Bakrar... Pritom se jako malo govorilo i Sandru Kulenoviću, igraču plavih kojem su već brojni napisali 'ispisnicu' dođu li željeni novi napadači. No, isti Kulenović bio je najbolji strijelac Dinama u prošloj sezoni, postigao je 22 pogotka u svim natjecanjima u kojima je igrao Dinamo, ali i dalje nije bio u fokusu.

Plavi su uspjeli dovesti i skupo platili Diona Drena Belju i nisu pogriješili kad su praznili svoj novčanik zbog njega, doveli su na kraju i Bakrara, ali Kule i i dalje u maksimirskom klubu. I dalje je u statusu nekakvog džokera, kao i prošle sezone kada je to bio u sjeni Brune Petkovića, a postao najbolji strijelac kluba. Kulenović je igrač koji gine za Dinamo, i na pripremama kad se pričalo o svim tim napadačkim pojačanjima, on je ginuo na terenu, nije želio ni poštedu zbog ozljede.

U ovu je sezonu ponovno krenuo sjajno, iako nije prva opcija klupske sportske politike u napadačkom redu, Beljo je broj jedan, Kulenović je kao džoker s klupe statistički dao najviše. Čovjek je u sedam odigranih utakmica ove sezone postigao sedam pogodaka, pet u prvenstvu u kojem je vodeći strijelac lige i dva u kupu. Dakle u sedam utakmica je postigao sedam pogodaka, malo je igrača u svijetu koji se mogu podičiti s takvom statistikom. 

U HNL-u je u šest utakmica pet puta poentirao, ali ne kao prvi izbor Dinama, ulazio je kao pričuva, džoker i skupio je u ligi samo 130 minuta, dakle u HNL-u je zabio pogodak svakih 26 minuta, pa to je čudesno. Očito su to konačno i u Dinamu prepoznali i produžili mu ugovor, dečko je to zaslužio, a kako je već zabijalo i na Poljudu, valjda ćemo ga vidjeti i u ovom derbiju na Poljudu. U svakom slučaju, Kulenović zaslužuje puno veće poštovanje negoli ga ima danas.

Livaković: Luka Modrić mi je puno pomogao. Razgovarao sam s njim i donio odluku
Ključne riječi
Sandro Kulenović HNL Hajduk Dinamo

