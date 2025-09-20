Igrač koji gine za Dinamo zaslužio je puno veće poštovanje, brojni su mu već uručili 'ispisnicu'

Tijekom ljetnog prijelaznog roka Dinamo je silno tražio napadača, pa ček ne jednog nego dva ili tri. Bili su u 'igri' Dion Drena Beljo, Ramon Mierez, Monsef Bakrar... Pritom se jako malo govorilo i Sandru Kulenoviću, igraču plavih kojem su već brojni napisali 'ispisnicu' dođu li željeni novi napadači. No, isti Kulenović bio je najbolji strijelac Dinama u prošloj sezoni, postigao je 22 pogotka u svim natjecanjima u kojima je igrao Dinamo, ali i dalje nije bio u fokusu.

Plavi su uspjeli dovesti i skupo platili Diona Drena Belju i nisu pogriješili kad su praznili svoj novčanik zbog njega, doveli su na kraju i Bakrara, ali Kule i i dalje u maksimirskom klubu. I dalje je u statusu nekakvog džokera, kao i prošle sezone kada je to bio u sjeni Brune Petkovića, a postao najbolji strijelac kluba. Kulenović je igrač koji gine za Dinamo, i na pripremama kad se pričalo o svim tim napadačkim pojačanjima, on je ginuo na terenu, nije želio ni poštedu zbog ozljede.

U ovu je sezonu ponovno krenuo sjajno, iako nije prva opcija klupske sportske politike u napadačkom redu, Beljo je broj jedan, Kulenović je kao džoker s klupe statistički dao najviše. Čovjek je u sedam odigranih utakmica ove sezone postigao sedam pogodaka, pet u prvenstvu u kojem je vodeći strijelac lige i dva u kupu. Dakle u sedam utakmica je postigao sedam pogodaka, malo je igrača u svijetu koji se mogu podičiti s takvom statistikom.

U HNL-u je u šest utakmica pet puta poentirao, ali ne kao prvi izbor Dinama, ulazio je kao pričuva, džoker i skupio je u ligi samo 130 minuta, dakle u HNL-u je zabio pogodak svakih 26 minuta, pa to je čudesno. Očito su to konačno i u Dinamu prepoznali i produžili mu ugovor, dečko je to zaslužio, a kako je već zabijalo i na Poljudu, valjda ćemo ga vidjeti i u ovom derbiju na Poljudu. U svakom slučaju, Kulenović zaslužuje puno veće poštovanje negoli ga ima danas.