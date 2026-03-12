Sad se vidi: Zvonimir Boban napravio je pravi posao! Jedan podatak govori sve o ovom Dinamu

Prošle je sezone Dinamo ostao bez oba domaća trofeja, tu lošu sezonu malo je ublažio osvajanjem 11 bodova u Ligi prvaka, što mu zbog gol-razlike nije bilo dovoljno za ulazak u nokaut-fazu elitnog natjecanja. Bila je to turbulentna sezona u kojoj su treneri bili Sergej Jakirović, Sandro Perković, Nenad Bjelica i Fabio Cannavaro, u kojoj se mijenjalo i vodstvo kluba. Sve te promjene odrazile su se i na momčad koja je tako ostala bez prvenstva i kupa.

Dolaskom Zvonimira Bobana, njegovim i službenim postavljanjem za predsjednika kluba krenulo se u velike promjene. I zbog dubokih rezova u momčadi bilo je puno sumnji u opravdanost takvih drastičnih koraka. No, sad se čini da je Boban povukao dobre poteze. U ovoj je sezoni Dinamo u Europi stigao do nokaut-faze Europske lige, doduše doživio je i dosta teških i bolnih poraza, što govori da još nije bio spreman ni za srednje jake europske klubove, ali je zato sada u domaćem dvorištu napravio prave stvari, koliko god ni tu u prvom dijelu sezone nije bilo bajno. Sve je prštalo od oscilacija na travnjaku pa su tako i rezultati bili 'šareni'.

No, kad se pogleda današnja situacija, onda je optimizam s pravom sveprisutan. Dinamo je u polufinalu kupa gdje će igrati s Goricom te je uvjerljivo vodeći u HNL-u, za plave najvažnijem natjecanju. I u ovom je prvenstvu zaostajao, imao je četiri boda manje od Hajduka i ponovno su se javile sumnje u tu veliku promjenu igračkog kadra. No, danas, nakon 25 odigranih kola plavi imaju deset bodova prednosti te su u međusobnim susretima s Hajdukom bolji od Splićana.

Dinamo je promijenio gotovo cijeli igrački kadar, no pokazalo se da je to bio dobar posao nakon kojeg je ipak trebalo vremena da se sve posloži. Kad dođe toliko novih igrača u momčad, a došlo ih je više od 15, onda je jasno da ne može odmah sve štimati. I bilo je moguće sa svim novim igračima pogoditi, a Dinamo je s većinom njih napravio dobar posao. Eto, najskuplji Villar nije uspio, nije se sve svidjelo ni Ljubičiću, iako je puno igrao pa su oba otišla drugim putem. Nisu u Dinamu odmah prepoznali Stojkovića, ali sad je postao odličan bez obzira na svoja nepotrebna isključenja. Nije se baš previše vjerovalo ni treneru Mariju Kovačeviću, ali i oko njega sve te sumnje polako kopne.

U svakom slučaju, ovaj rekonstruirani Dinamo znatno je bolji od prošlogodišnjeg. O tome dovoljno govore egzaktni podaci, ove sezone Dinamo nakon 25 odigranih kola u domaćoj ligi ima čak 15 bodova više nego nakon 25 utakmica prošle sezone; ove je sezone stigao do 57, prošle je imao 42. Gol-razlika ove sezone iznosi +39, a prošle je u istom trenutku iznosila +14. Nadalje, prošle je sezone Dinamo nakon 25 kola imao više utakmica u kojima nije pobijedio (13) nego onih u kojima je pobijedio (12), a ove se sezone taj omjer znatno promijenio (18 pobjeda i 7 utakmica bez pobjede).

I kad bismo bodovno uspoređivali današnji i prošlosezonski Dinamo, jasno je koliko su se plavi popravili, dok je konkurencija uglavnom stagnirala. Naime, kad bismo ovosezonski učinak umetnuli u prošlu sezonu, Dinamo bi imao devet bodova prednosti nad Hajdukom (sada ima deset), dakle konkurencija se i nije toliko znatno promijenila koliko se promijenio Dinamo. I to nabolje, za ovu konkurenciju čak i previše.

Potezi koje su vukli plavi, prije svega Zvonimir Boban, sad dobivaju puno opravdanje. Dobar posao je napravljen i u zimskom prijelaznom roku kad su neki igrači otišli, kad se napravilo malo više mjesta u svlačionici, uz to su se ojačali dovođenjem Dominika Livakovića i danas je Dinamo za ostale naše klubove ipak stepenica više. U svakom slučaju, u Maksimiru su napravili dobre temelje i za novu sezonu, možda bude i nekih odlazaka jer ipak plavu blagajnu treba napuniti. Mnogo se govori o Dominguezu za kojeg ima najviše upita i koji bi mogao donijeti najveći novac plavima, ali tek će vrijeme pokazati što se događati po tom pitanju. No, plavi već sad skautiraju i nova pojačanja, nije bez veze govorio nekadašnji izbornik i trener Dinama Otto Barić "da mu trebaju još samo dva igrača".

Svježa krv uvijek dobro dođe u svlačionici, sad samo treba pronaći prave igrače koji će biti pojačanja pa da i u Europi ovaj sve uigraniji Dinamo postane još konkurentniji, a u borbi za Ligu prvaka neće biti nimalo lako.