Grčki nogomet

PAOK slavio u solunskom derbiju, Lovren i Ivanušec nastupili

Solun: Utakmica Europske lige: PAOK - HNK Rijeka
NASOS SIMOPOULOS/EURIKINISI
VL
Autor
Hina
07.12.2025.
u 22:16

Dejan Lovren je igrao cijeli susret za PAOK, dok je Luka Ivanušec igrao do 67. minute. Lovro Majkić nije branio za Aris.

Nogometaši PAOK-a pobijedili su u solunskom derbiju Aris sa 3-1 približivši se vodećem Olympiakosu na dva boda zaostatka. Bila je to prva pobjeda PAOK-a u posljednja četiri gradska derbija.

Taison je doveo domaći sastav u prednost u 28. minuti, izjednačio je Fredrik Jensen u 45. minuti, no dvije minute kasnije Georgios Giakoumakis je realizirao kazneni udarac za novu prednost PAOK-a. Pobjedu momčadi koju vodi Razvan Lucescu potvrdio je Giakoumakis svojim drugim golom na utakmici u 48. minuti.

Dejan Lovren je igrao cijeli susret za PAOK, dok je Luka Ivanušec igrao do 67. minute. Lovro Majkić nije branio za Aris.

Gosti su imali velikih prigovora na suđenje srpskog suca Srđana Jovanovića, te Talijana Alessandra Di Paola u VAR sobi, jer već u drugoj minuti nisu isključili Ivanušeca zbog opasne igre, već je hrvatski napadač dobio žuti karton. Bilo je prigovora i zbog nedosuđenog jedanaesterca.

"Sramota za onoga što se dogodilo na Toumbi. Srpski sudac i talijanski VAR natjerali su Aris na poraz," poručili su iz Arisa.

AEK je sa 4-1 bio bolji od Atromitosa.

Orbelin Pineda (18), Luka Jović (64-11m, 70) i Robert Ljubičić (86) bili su strijelci za atenski sastav, dok je za goste pogodak zabio Panagiotis Tsantilas (73). Domagoj Vida nije nastupio za AEK.

Panathinaikos je na gostovanju kod AEL Larisse odigrao 2-2, a domaćin je izjednačio u devetoj minuti nadoknade iz kaznenog udarca.

Facundo Perez je u 37. minuti doveo Larissu do prednosti, Davide Calabria (43) i Anastasios Bakasetas (74-11m) su okrenuli rezultat, a bod domaćinu donio je Giannis Pasas realiziravši jedanaesterac duboko u sudačkoj nadoknadi.

Kazneni udarac je skrivio Filip Mladenović povukavši za dres Pasasa. Sudac prvotno nije svirao prekršaj, međutim nakon asistencije VAR-a je promijenio odluku, te Mladenoviću pokazao drugi žuti karton. Tin Jedvaj je za goste zaigrao tek posljednju minutu.

Olympiakos je u subotu bio bolji od OFI Krete sa 3-0.

Dva gola je zabio Ayoub El Kaabi (33, 40), a među strijelce se upisao i Gabriel Strefezza (63). Za momčad s Krete je cijeli susret odigrao Krešimir Krizmanić.

Na ljestvici vodi Olympiakos sa 34 boda, PAOK ima 32, a treći je AEK sa 31 bodom. Panathinaikos je šesti sa 19 bodova.
Grčki nogomet PAOK

