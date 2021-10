Dario Šimić otkrio posebnu povezanost dva mlada vatrena: Ovo još niste znali

Igor Bišćan na stadionu u Varaždinu tražit će danas (od 18 sati) treću pobjedu u kvalifikacijama za odlazak na Europsko prvenstvo. Azerbajdžan i Finska uspješno su apsolvirane s dvije pobjede po 2:0, no sad je na redu zacijelo i najteži suparnik, Norveška je ocijenjena kao najjači suparnik našoj mladoj vrsti.

Zajedno još od Kustošije

A ona je doista mlada, jer nisu to samo igrači do 21 godine, ima ih i puno mlađih, ali oni su svojim partijama u klubovima zaslužili da se nađu među “većim” dečkima. Čak je trojicu 18-godišnjaka Bišćan uvrstio u ovu momčad, a to dovoljno govori o kako se perspektivnim igračima radi. Roko Šimić, Martin Baturina i Lukas Kačavenda nisu tu samo reda radi. U prve dvije utakmice, s Azerbajdžanom i Finskom, Šimić i Kačavenda su igrali, Šimić je bio i strijelac. Veznog igrača Dinama Martina Baturine nije bilo, bio je pozvan, ali otpao je zbog ozljede, no sada je u kadru i vidjet ćemo hoće li i koliko zaigrati danas.

Baturina je ove sezone za Dinamo nastupio u osam utakmica, ovaj veznjak odličnog udarca upisao je i tri asistencije u malo više od tisuću minuta. Njegovo vrijeme u Dinamu tek dolazi, s većom minutažom bit će još bolji u mladoj reprezentaciji, jer riječ je o “velikom kalibru”.

Roko Šimić i Lukas Kačavenda izgradili su se u Lokomotivi, ali zajedno su i puno dulje od toga.

– Njih dvojica zajedno su počela igrati u Kustošiji, Roko je tada imao osam, devet godina. Nogomet ih je spojio i od tada su zajedno – kaže nam naš proslavljeni bivši reprezentativac Dario Šimić, Rokov otac.

Nogomet ih je spojio, ali i kad nisu bili na nogometnom terenu, puno su se družili.

– Roko je čak i krizmani kum Lukasu, tako da je jasno da su bliski. Doduše, sad se ne mogu toliko družiti jer je Roko otišao u Salzburg, a Lukas je ostao u Lokomotivi, no zato su se sad veselili što su skupa u mladoj reprezentaciji – dodao je Dario Šimić.

Roko je otišao u Salzburg iz Lokomotive, za koju je odigrao 26 utakmica i tamo mu odlično ide. Igrao je za njihovu mladu momčad u Ligi prvaka mladih i u dva nastupa upisao i dva pogotka, a za Salzburgovu ekspozituru, drugoligaški Liefering, u devet utakmica šest je puta bio strijelac.

– Ma super mu je tamo, dobro igra, puno zabija, iako, znate, ja nisam baš svaki put zadovoljan pa uvijek može bolje, ha ha – kaže tata Šimić o Roku, koji bi se brzo mogao priključiti prvoj momčadi Salzburga, kad napadač tako redovito zabija, to mu je najbolja preporuka.

Kačavenda je ostao na Kajzerici, ali kako dobro igra, teško će se i on dulje zadržati u Lokomotivi. Postao je neizostavan član udarne postave i koliko god je mlad, to se na terenu ne vidi, dečko igra pametno, odgovorno, a ima lucidnost i te sjajnu tehniku. Iako mu je tek 18, već ima 20 utakmica za prvu momčad lokosa, a za veznog igrača statistika od tri pogotka i dvije asistencije nije uopće loša.

Stalno stvaramo nove igrače

Baturina, Šimić i Kačavenda budućnost su našeg nogometa, kao i svi ti dečki u U21 reprezentaciji. Velika smjena generacija zasad nije ostavila traga, očito je da se kod nas igrači sjajno razvijaju.

– Hrvatska je uvijek imala dobre igrače. Mi smo mala zemlja, ali stalno nam dolaze novi igrači, što znači da se u klubovima dobro radi. U svakoj generaciji uvijek iskoče tri, četiri ili pet igrača, naravno da bi bilo bolje da ih je još više, ali i ovo je dokaz dobrog rada i Hrvatska se ne mora bojati za budućnost. A ova je U21 vrsta dobra, nadam se da će uspješno nastaviti putem kojim je krenula. Jer, nisu u njoj nekakvi bezvezni igrači, ima tu igrača velikih klubova, puno je tu i onih koji imaju veće minutaže u prvoligaškoj konkurenciji – zaključio je Dario Šimić.

Vjerujemo da će već danas i protiv te neugodne Norveške pokazati te svoje vrijednosti, a kakvi su, može se gledati i uživo iz Varaždina na Hrvatskoj nogometnoj televiziji (HNTV).