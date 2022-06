Dario Merlić najbolji na najdugovječnijoj urbanoj stazi

Za nama je treće natjecanje ovogodišnje sezone Prvenstva Hrvatske u autoslalomu koje je iznjedrilo i trećeg pobjednika ukupnog poretka. Poslije Hrvoja Belinića u Prelogu, mladog Mateja Radovanovića u Jajcu, na užarenom zagrebačkom asfaltu, sve donedavno jedinoj, ali sada i najdugovječnijoj urbanoj stazi autoslaloma u nas, do "generalke", pobjede ukupnog poretka, stigao je s tri izvrsne vožnje mladi zagrebački automobilist Dario Merlić, vozač AMK Zanatlija.

Merlić je svojim Fiatom 127, u samoj završnici natjecanja, odvezao i najbolji rezultat jedne vožnje, ostvarivši na stazi dugoj 1275 metara, uz 32 slalom vrata, vrijeme 1:03,126 minuta.

U konačnom poretku, uzimajući pravilnikom predviđene dvije bolje vožnje, Merlić je za 644 tisućinke sekunde bio uspješniji od prošlogodišnjeg državnog prvaka u autoslalomu Tvrtka Radovanovića (AK Delta Zagreb). Do trećeg je mjesta i pobjedničkog postolja stigao njegov nećak Matej Radovanović, prošle godine najuspješniji junior discipline u Seat Ibiza Cupra.

Pobjednici po klasama: serija do 1200 ccm Filip Agić (AMK Zanatlija Zagreb, Fiat Seicento), do 1600 ccm Fran Kranjac (AKK Flywith Kolman Zagreb, Smart For Two), više od 1600 ccm Goran Sruk (AKK DS Racing Prelog, Renault Clio RS), sport do 1400 ccm Dario Merlić, do 1600 ccm Gian Karlo Ciglar (AK Dugo Selo, Zastava Yugo), više od 1600 ccm Matej Radovanović, klasa E1 moto Tvrtko Radovanović.