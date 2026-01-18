Preokret Crne Gore protiv Nizozemske

Nakon preokreta su vaterpolisti Crne Gore svladali Nizozemsku s 15-11 (1-3, 6-6, 3-1, 5-1) u utakmici drugog kola drugog kruga skupine E na Europskom prvenstvu.

Nakon dvije četvrtine Nizozemci su iznenađujuće vodili 9-7, a početkom treće dionice Ten Broek je pogodio za 10-7 Nizozemaca. No, do kraka susreta Crnogorci su zabili čak osam, a Nizozemci samo jedan gol i na kraju se dogodila očekivana crnogorska pobjeda.

Balša Vučković je s četiri pogotka bio prvi strijelac Crne Gore, dok je Strahinja Gojković tri puta pogađao suparničku mrežu. U redovima Nizozemske četiri gola je dao Sebastian Hessels.

Vaterpolisti Španjolske lako su pobijedili Francusku s 14-8 (2-1, 3-2, 5-3, 4-2). Dobro se u ovom susretu držala Francuska, koju vodi hrvatski strateg Vjekoslav Kobeščak, u uvodne dvije četvrtine. Tada je još imala dohvatljivi zaostatak od 3-5. U trećoj dionici se Španjolska odvojila na veću razliku te prilično mirno privela dvoboj kraju.

Za Španjolce su po dva pogotka postigli Sergi Cabanas, Alejandro Bustos, Miguel De Toro, Alvaro Granados i Marc Larumbe. U redovima Francuske prvi je strijelac bio Alexandre Bouet s tri pogotka.

Posljednju utakmicu drugog kola ove skupine odigrat će Mađarska - Srbija od 20.30 sati.