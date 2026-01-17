Naši Portali
NIJE SRETAN

Sigurdsson u par rečenica pred kamerama objasnio sve, evo prve reakcije izbornika Hrvatske

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Gruzija
MATHILDA SCHULER/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
17.01.2026.
u 21:04

Hrvatska je pobjedom otvorila Europsko prvenstvo, no put do bodova protiv Gruzije bio je sve samo ne lagan. Izbornik Dagur Sigurdsson nakon mučenja je stao pred kamere i sažeo sve probleme svoje momčadi

Hrvatska rukometna reprezentacija upisala je prva dva boda na Euru, no do pobjede protiv Gruzije od 32-29 stigla je teže od svih očekivanja. U utakmici koja je trebala biti rutinsko zagrijavanje, naši rukometaši su se morali pošteno namučiti kako bi slomili otpor autsajdera. Početak rukometnog ludila tako je donio i prvu dozu nervoze za navijače, koji su umjesto uvjerljivog otvaranja svjedočili pravoj drami u Malmöu, gdje je pobjeda izborena tek u napetoj završnici.

Odmah nakon susreta, izbornik Dagur Sigurdsson stao je pred kamere RTL-a i bez okolišanja priznao da igra nije bila na željenoj razini. "Nesigurno na početku, Gruzija je igrala dobro, mi nismo mogli preuzeti kontrolu nad utakmicom. Napravili su nam jako tešku utakmicu, puno smo prilika propustili, sedmeraca... teška utakmica je to bila", sažeo je Sigurdsson u kratkoj izjavi.

Koliko je početak bio loš, najbolje svjedoči semafor koji je u 19. minuti pokazivao nevjerojatnih 12:6 za Gruziju. Napad je djelovao potpuno bezidejno, a većina lopti završavala je pored vrata ili u rukama gruzijskog vratara. Izbornik je morao reagirati izmjenama, a ulazak Tina Lučina i Luke Lovre Klarice donio je potrebnu energiju. S nekoliko ključnih obrana probudio se i vratar Matej Mandić, koji je zamijenio Dominika Kuzmanovića, pa je Hrvatska do poluvremena ipak uspjela preokrenuti rezultat na 15:14.

Ipak, ni vodstvo na predahu nije donijelo mir. Gruzijci su se i u drugom poluvremenu pokazali kao izuzetno tvrd orah. Voda je ponovno došla do grla sredinom nastavka, no tada je ključnu ulogu odigrala promjena obrane u formaciju 5-1 s isturenim Markom Mamićem. Time je Hrvatska uspjela unijeti pomutnju u redove suparnika i napokon osigurati pobjedu. Na kraju se pišu samo bodovi, no jasno je da će za sljedeće izazove, počevši s Nizozemskom, ovakva igra biti nedovoljna i da je pred Sigurdssonom puno posla.
