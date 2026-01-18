Ozljeda Aščić na EP-u, nastup na ZOI ipak nije upitan

Hrvatsku reprezentaciju prvog dana europskog prvenstva u brzom klizanju na kratke staze prvo je dočekala dobra vijest o dodatnom mjestu za Hrvatske u ovok sportu na predstojećim ZOI Milano-Cortina. Tako se je Valentini Aščić u disciplini 1500 m pridružila i Katarina Burić.

Odličan početak naših predstavnika i prolazak kvalifikacija prvog dana natjecanja zaustavile su nažalost ozljede zbog kojih su morali odustati od nastupa u finalnim utrkama.

Najbolji plasman ostvarila je Katarina Burić koja je u finalu B na 500m osvojila 10. mjesto, a na 1000m je bila 12.

Usprkos odustajanju od daljnjeg nastupa, ostvareni plasman u finale B Valentini Aščić donio je 10. mjesto na 1000m dok je u ostalim disciplinama zbog ozljede zaustavljena na 21. (500m) i 22. (1500m) mjestu.

U muškoj konkurenciji Martin Kolenc zauzeo je odlično 21. mjesto na 500m, a Ivan Martinić osvojio je 34. mjesto na 1500m. Ozljeda je i njega spriječila u nastavku natjecanja.

Osim u dijelu pojedinačnih disciplina, bez dva člana ekipe naši predstavnici nisu mogli nastaviti natjecanje niti u ekipnom dijelu pa im je odustajanje od nastupa u finalu B mješovite štafete donijelo osmo mjesto u ukupnoj konkurenciji. Nadamo se brzom oporavku naših brzoklizača i uspješnom nastupu naših predstavnica u 2. mjesecu na ZOI u Milanu.