Modrić otišao na ljetovanje izvan Hrvatske, sa suprugom Vanjom uživao na gliseru

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić na zasluženom je odmoru nakon sezone koja je bila iznimno naporna, ali i usješna. Iza Luke je peta osvojena Liga prvaka, naslov prvaka Španjolske te plasman s Hrvatskom na Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Modrić se sa suprugom Vanjom zaputio u Portofino, prekrasno talijansko mjestašce koje zovu draguljem talijanske rivijere. U Portofino, mjesto koje se nalazi 30-ak kilometara od Genoe, rado dolazi svjetski jet-set na jahtama. Luka i Vanja snimljeni su u gliseru, a fotografije pogledajte OVDJE. Modrići su pri tom napravili nekoliko selfija.

Kapetan hrvatske reprezentacija svojevrsni je fenomen svjetskog nogometa budući da će u devetom mjesecu napuniti 37 godina, a igra na vrhunskoj razini. O tome svjedoči i činjenica da je prije 10-ak dana potpisao novi ugovor s Realom do 2023. godine iako kraljevski klub izbjegava davati nove ugovore veteranima. Luka je više puta ponovio da se želi umiroviti u dresu Reala, a nema sumnje da će na SP-u u Kataru dati sve od sebe kako bi ostvario zapažen rezultat s hrvatskom reprezentacijom koja je u posljednjim utakmicama u Ligi nacija pokazala da može puno.

Modrić igra za Real Madrid od kolovoza 2012. kada je došao iz Tottenhama. Veznjak s desetkom na leđima osvojio je 20 trofeja s Real Madridom, od kojih pet Liga prvaka. Klub je ove godine osvojio Ligu prvaka, španjolsko prvenstvo i Superkup.

Luka je za hrvatsku reprezentaciju odigrao 152 utakmice i zabio 22 gola. Njljepše od svega je što Luka i danas s jednakim žarom nastupa za vatrene kao što je to činio na svom debiju, bez obzira na to što je s 36 godina uvjerljivo najstariji igrač Hrvatske. Luka je čak sedam puta zaigrao na velikim natjecanjima, četiri puta na europskim i triput na svjetskim prvenstvima. Otkako je debitirao za vatrene, Hrvatska je propustila samo jedno veliko natjecanje. Svoj osmi veliki turnir Modrić je već osigurao (SP u Kataru), a onda će razmišljati i o reprezentativnoj mirovini... No, sada je vrijeme da se dobro odmori od naporne sezone.

