Imao je milijune i bio na vrhu, a danas je doslovno beskućnik koji prosi na ulici

Iza bivše NBA zvijezde Delontea Westa (37) tužna je priča jer je nakon sportske karijere u kojoj je zaradio više od 16 milijuna dolara, propao i završio kao beskućnik i ovisnik.

West je ovih dana snimljen kako s komadom kartona prosi na ulici u američkom gradu Alexandriji. Ovaj 38-godišnjak i nekadašnji suigrač LeBrona Jamesa posljednjih se godina bori sa zlouporabom supstanci, problemima s mentalnim zdravljem i bipolarnim poremećajem. Spiskao je novac koji je zaradio u karijeri i danas je na margini društva.

