Atletika

Vita Penezić dvaput zlatna, Veronika Drljačić odmah u sjajnoj formi

storyeditor/2026-01-18/VIta_Penezic.jpg
AK Agram
Autor
Damir Mrvec
18.01.2026.
u 20:26

U atletskoj dvorani Zagrebačkog velesajma održano je prvo dvoransko prvenstvo Hrvatske u 2026. godini – PH za mlađe seniore i mlađe seniorke

U atletskoj dvorani Zagrebačkog velesajma održano je prvo dvoransko prvenstvo Hrvatske u 2026. godini – PH za mlađe seniore i mlađe seniorke, čime je i službeno započela domaća dvoranska sezona. Natjecanje je ponudilo niz kvalitetnih ostvarenja, osobnih rekorda i potvrdu dobre forme već na samom startu sezone.

Posebno se istaknula Vita Penezić, koja je na 60 m stigla do uvjerljive pobjede istrčavši novi hrvatski dvoranski mlađe seniorski rekord od 7,45 sekundi. Drugo zlato osvojila je kao članica Agramove štafete 4x400 m (Penezić, Jurčić, Kunac, Matko), koja je slavila s rezultatom 3:47,52 minuta. Titulu najbržeg mlađeg seniora Hrvatske osvojio je David Došen, koji je jedini trčao ispod sedam sekundi. S rezultatom 6,83 izjednačio je svoj osobni rekord.

Utrke na 400 m donijele su vrlo neizvjesne završnice. U ženskoj konkurenciji pobjedu je odnijela Lara Jurčić, koja je ciljem prošla prva u vremenu 56,10, postavivši novi osobni rekord. Jednako zanimljiva bila je i muška utrka, u kojoj je najbolji bio Filip Dereta s osobnim rekordom 48,79. Drugo mjesto pripalo je njegovom klupskom kolegi Lovri Šoureku, koji je s 49,19 također postavio osobni rekord. Dereta i Šourek bili su i članovi pobjedničke štafete Mladosti 4x400 m (Podnar, Bartolinčić, Šourek, Dereta), koja je slavila s rezultatom 3:19,95.

Dva odličja osvojila je i Mia Wild. Zlatna je bila na 60 m prepone, gdje je bez prave konkurencije slavila s rezultatom 8,29, dok je svega dvadesetak minuta kasnije na 60 m osvojila srebrnu medalju s vremenom 7,59.Na 1500 m za mlađe seniorke vodila se zanimljiva borba između sestara Marodi. Na koncu je nešto uspješnija bila Tena, koja je slavila s rezultatom 4:25,93, dok je Lea osvojila srebro s 4:26,02. Obje su pritom postavile nove osobne rekorde. U istoj disciplini kod mlađih seniora pobjedu je odnio Nino Jambrešić, koji je 1500 m istrčao za 8:22,75 te time svoj dosadašnji dvoranski osobni rekord popravio za više od 14 sekundi. Na kraju dana sa po dvije zlatne medalje u štafetama okitili su se Vita Penezić, Lara Jurčić i Filip Dereta, čime su postali najuspješniji pojedinci današnjeg prvenstva.

U sklopu natjecanja, izvan konkurencije nastupili su i neki od najboljih hrvatskih seniora, s obzirom na to da je prvenstvo bilo izborno za tromeč reprezentacija Srbije, Hrvatske i Slovenije. Posebno se istaknula Veronika Drljačić, koja je pobjedom na 400 m i osobnim rekordom 52,81 još jednom potvrdila odličnu formu na početku sezone. Izvan konkurencije nastupila je i Nina Vuković, koja se ovaj put okušala na 1500 m te slavila s osobnim rekordom 4:24,54. Samo dvije desetinke iza nje zaostala je Marcela Jokić, koja je također istrčala osobni rekord. Odličnu formu pokazala je i Magdalena Perić, pobjednica skoka u dalj s najdužim skokom dana od 6,13 m, što je njezin novi osobni rekord.

Ostali prvaci Hrvatske - mlađi seniori: Mate Jakov Frančula – 800 m (1:53,71); Matko Belčić – 1500 m (4:09,59); Igor Šumak – 60 m prepone (8,47); Marko Zrnić – dalj (6,76 m); Petar Mikolčević – skok u vis (1,92 m); Joshua Božić - troskok (14,84 m); Stjepan Tarcal – motka (4,70 m); Duje Dodig – kugla (14,01 m); mlađe seniorke: Elena Ban – 800 m (2:11,00); Marta Bešić – 3000 m (10:06,12); Daniela Jelić – skok u dalj (5,98 m); Marta Musladin – skok u vis (1,73 m); Luna Ramić – troskok (12,13 m); Nora Marasović Rossi – motka (3,70 m); Zara Veltruski – kugla (13,93 m).

Ključne riječi
Vita Penezić mia wild Veronika Drljačić Dvoransko prvenstvo Atletika

