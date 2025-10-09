Dalić: Možemo puno bolje od ovoga, ali najvažnije je da idemo prema Svjetskom prvenstvu

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je bez pogodaka (0:0) protiv Češke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a izbornik Zlatko Dalić prokomentirao je utakmicu.

- Osvojili smo bod, nismo pobijedili, ali smo napravili korak prema Svjetskom prvenstvu. U prvom poluvremenu smo imali problema, u drugom smo bili bolji i imali više šansi. Perišić je imao dvije stopostotne šanse, ali igra nije bila na visini jer možemo puno bolje i kvalitetnije. Ali, najvažnije da držimo sve u svojim rukama - rekao je Dalić nakon utakmice.

Slijedi Gibraltar u njegovom Varaždinu.

- Idemo do kraja maksimalno profesionalno i ozbiljno. Želimo osvojiti što je moguće više bodova, nismo danas igrali za bod - dodao je.

Dalić je danas odradio 100. utakmicu na klupi Hrvatske.

- Predsjednik je održao mali govor, dečki su čestitali, napravili smo prigodne majice. Sada idemo prema Svjetskom prvenstvu i veselit ćemo se kada to ostvarimo - zaključio je hrvatski izbornik.