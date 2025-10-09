Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
KOMENTAR IZBORNIKA

Dalić: Možemo puno bolje od ovoga, ali najvažnije je da idemo prema Svjetskom prvenstvu

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
09.10.2025.
u 23:28

- Idemo do kraja maksimalno profesionalno i ozbiljno. Želimo osvojiti što je moguće više bodova, nismo danas igrali za bod - rekao je Dalić

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je bez pogodaka (0:0) protiv Češke u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a izbornik Zlatko Dalić prokomentirao je utakmicu.

- Osvojili smo bod, nismo pobijedili, ali smo napravili korak prema Svjetskom prvenstvu. U prvom poluvremenu smo imali problema, u drugom smo bili bolji i imali više šansi. Perišić je imao dvije stopostotne šanse, ali igra nije bila na visini jer možemo puno bolje i kvalitetnije. Ali, najvažnije da držimo sve u svojim rukama - rekao je Dalić nakon utakmice.

Slijedi Gibraltar u njegovom Varaždinu.

- Idemo do kraja maksimalno profesionalno i ozbiljno. Želimo osvojiti što je moguće više bodova, nismo danas igrali za bod - dodao je.

Dalić je danas odradio 100. utakmicu na klupi Hrvatske.

- Predsjednik je održao mali govor, dečki su čestitali, napravili smo prigodne majice. Sada idemo prema Svjetskom prvenstvu i veselit ćemo se kada to ostvarimo - zaključio je hrvatski izbornik.

Regionalni mediji nakon napete borbe Hrvatske: Spominju veliki problem i neprepoznatljive vatrene
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
1/13
Ključne riječi
Zlatko Dalić Hrvatska reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
CILJ JE JAKO BLIZU

Za Hrvatsku sve izgleda bajkovito, ovo moramo napraviti da budemo nositelj na SP-u i izbjegnemo velikane

Sada Hrvatskoj preostaje zadržati najmanje deveto mjesto na Fifinoj ljestvici kako bi ušla u prvu jakosnu skupinu ždrijeba SP-a. S tri pobjede do kraja ciklusa i to se čini kao sasvim dostižna, dapače realna bilanca, te bi Hrvatska u tom slučaju u ždrijebu SP-a izbjegla najbolje reprezentacije svijeta; Argentinu, Španjolsku, Francusku, Englesku, Brazil, Portugal, Nizozemsku i Belgiju.

Učitaj još