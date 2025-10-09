Naši Portali
PRAG

Češki novinar iznenadio Modrića, evo kakav mu je raritet otkrio na press konferenciji

Prag: Dalić i Modrić najavili utakmicu protiv Češke
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
09.10.2025.
u 15:01

Češka je jedna od svega pet europskih zemalja na čijem tlu hrvatska reprezentacija baš nikad nije nastupila

Češki novinar iznenadio je dan uoči utakmice Češka – Hrvatska na press konferenciji Luku Modrića konstatacijom kako naš kapetan nikada nije nastupio na češkom tlu – ni za jedan svoj klub, niti za reprezentaciju, ni u jednoj dobnoj kategoriji. Nevjerojatno!
No, nije samo Luka debitant u Češkoj s vatrenima – naime Češka je jedna od pet europskih zemalja na čijim teritorijima naša reprezentacija nikada nije nastupila. To su uz Češku još i Luksemburg – protiv kojeg Hrvatska nikada u svojih 35 godina nije igrala, zatim Kosovo – protiv kojeg smo 2016. godine igrali u albanskom Skadru, zatim Crna Gora – s kojom ćemo igrati u studenom u Podgorici, te Moldavija – s kojom smo igrali dvije prijateljske utakmice kod kuće.

Najviše nastupa Hrvatska je imala na tlu Francuske, čak 17, budući da je u toj zemlji igrala na Svjetskom i Europskom prvenstvu, potom je 13 puta nastupila u Engleskoj, gdje je osim protiv domaćina igrala i protiv Turske, Danske, Portugala i Njemačke na Euru, te prijateljske utakmice s Južnom Korejom, Argentinom i Brazilom.
Zanimljivost je kako je hrvatska reprezentacija sedam puta nastupila u Njemačkoj, i na njezinom tlu nema niti jednu jedinu pobjedu: 2006. u Wolfsburgu je bila poražena od Poljske u prijateljskoj utakmici 0:1, potom je na SP-u igrala s Brazilom u Berlinu (0:1), s Japanom u Nürnbergu (0:0), s Australijom u Stuttgartu (2:2), a 2024. na Euru sa Španjolskom u Berlinu (0:3), Albanijom u Hamburgu (2:2) i s Italijom u Leipzigu (1:1).

Najveće uspjehe Hrvatska je pak slavila na teritoriju Ruske Federacije, na kojemu je ukupno nastupila deset puta, u ovim gradovima: Moskva (4 utakmice), Kalinjingrad, Rostov na Donu (2), Nižnji Novgorod (2), Soči.
Neka nam se stvari malo poklope, za sljedeću godinu otvorit će nam se mogućnost prvog nastupa na teritorijima dviju prekomorskih destinacija, u Meksiku i u Kanadi
Ključne riječi
Zlatko Dalić Vatreni Luka Modrić

ST
strahimir
15:35 09.10.2025.

Basnoslovan naslov bez ....

Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
15:33 09.10.2025.

Objavili ste kakav je bio onaj steak od 300 dolara na ulazu, ali niste još objavili kakav je bio ma Lukicinom izlazu.

