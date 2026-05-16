Stuttgart izborio Ligu prvaka, Wolfsburg izborio doigravanje, ispadaju Heidenheim i St. Pauli

Pitanje njemačkog prvaka odavno je bilo razriješeno, no posljednje kolo bundeslige donijelo je odgovore i na preostale nepoznanice. Tko će u Ligu prvaka, a tko seli u niži rang natjecanja.

Bayern Munchen je titulu prvaka osigurao još sredinom travnja, Borussia Dortmund je doprvak, a RB Leipzig je imao osigurano treće mjesto i prije zadnjeg kola. U posljednjih 90 minuta vodila se borba oko posljednje, četvrte karte za Ligu prvaka, ali i tko će preseliti u niži rang natjecanja.

Posljednju kartu za "Champions League" lovili su Stuttgart, Hoffenheim i Bayer Leverkusen. Zanimljivo, niti jedan sastav u zadnjem kolu nije pobijedio, no Stuttgartu je za slavlje bio dovoljan i 2-2 remi na gostovanju kod Eintrachta.

Gosti su poveli 2-0 golovim Cheme Andreca (10) i Nikolasa Narteyja (45+4), smanjio je Jonathan Burkardt u 77. minuti iz kaznenog udarca, da bi isti igrač u drugoj minuti nadoknade, također s bijele točke zabio za 2-2.

Hoffenheim je doživio težak 0-4 poraz na gostovanju kod Borussie Moenchengladbach. Hugo Bolin (14), Haris Tabaković (23), Kevin Diks (81) i Robin Hack (90+1) zabili su za domaćine, dok su gosti od 46. minute igrali s igračem manje nakon što je isključen Tim Lemperle. Hrvatski napadač Andrej Kramarić igrao je za goste do 55. minute.

Bez pobjede je ostao i Bayer Leverkusen odigravši 1-1 protiv HSV-a. "Aportekari" su mogli do prednosti u 25. minuti, no Patrick Schick nije realizirao jedanaesterac. Njegov udarac zaustavio je Sander Tangvik. HSV je poveo u 61. minuti golom Fabia Vieire, a izjednačio je Nicolai Remberg pogodivši vlastitu mrežu. Luka Vušković je odigrao cijeli susret za goste iz Hamburga.

Još jednu odličnu predstavu pružio je Igor Matanović koji je u 4-1 pobjedi Freiburga protiv RB Leipziga upisao pogodak i asistenciju.

Matanović se upisao među strijelce u 26. minuti pogodivši za 2-0, da bi u 75. asistirao Derryju Scherhantu za 4-1. Hrvatski napadač je ove sezone zabio 16 golova u svim natjecanjima uz četiri asistencije. Za domaćine su golove zabili i Jan Beste (24), Matthias Ginter (47), dok je pogodak za Leipzig postigao Assna Ouedraogo (33).

Drama je bila i na začelju. Tri posljednja kluba su ušla u zadnje kolo bodovno poravnata, Heidenheim, St. Pauli i Wolfsburg. Niti jedan od njih nije mogao izboriti prvoligaški spas, ali u igri je bila 16. pozicija koja vodi u dodatne kvalifikacije.

Iz ovog "trokuta" kao pobjednik je izašao Wolfsburg koji je u izravnom sudaru na gostovanju pobijedio St. Pauli sa 3-1, dok je Heidenheim kod kuće izgubio od Mainza sa 0-2.

Heidenheim i St. Pauli sele u niži rang, dok će Wolfsburg igrati dodatne kvalifikacije.

Golove za Wolfsburg zabili su Koulierakis (37), Vasilj (64-ag) i Pejčinović (80), a Lovro Majer je u pobjedničkim redovima zaigrao u sudačkoj nadoknadi. Ceesay je u 57. minuti zabio za putnik u drugu ligu.

Prvak Bayern je sa 5-1 porazio Koln uz tri gola Harryja Kanea (10, 13, 69). Među strijelce su se upisali i Tom Bischof (22), te Nicolas Jackson (83). Za goste je strijelac bio El Mala (18). Josip Stanišić je u domaćim redovima zaigrao u drugom dijelu.

Union Berlin je završi sezonu 4-0 pobjedom protiv Augsburga. Andrej Ilić (10, 42), Andras Schafer (54) i Jeong Woo-Yeong (89) zabili su za berlinski sastav. Josip Juranović je za Union igrao od 64. minute.