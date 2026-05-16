Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 124
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BUNDESLIGA

Stuttgart izborio Ligu prvaka, Wolfsburg izborio doigravanje, ispadaju Heidenheim i St. Pauli

DFB Cup - Semi Final - VfB Stuttgart v SC Freiburg
Heiko Becker/REUTERS
VL
Autor
Hina
16.05.2026.
u 17:54

Posljednju kartu za "Champions League" lovili su Stuttgart, Hoffenheim i Bayer Leverkusen

Pitanje njemačkog prvaka odavno je bilo razriješeno, no posljednje kolo bundeslige donijelo je odgovore i na preostale nepoznanice. Tko će u Ligu prvaka, a tko seli u niži rang natjecanja.

Bayern Munchen je titulu prvaka osigurao još sredinom travnja, Borussia Dortmund je doprvak, a RB Leipzig je imao osigurano treće mjesto i prije zadnjeg kola. U posljednjih 90 minuta vodila se borba oko posljednje, četvrte karte za Ligu prvaka, ali i tko će preseliti u niži rang natjecanja.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

Posljednju kartu za "Champions League" lovili su Stuttgart, Hoffenheim i Bayer Leverkusen. Zanimljivo, niti jedan sastav u zadnjem kolu nije pobijedio, no Stuttgartu je za slavlje bio dovoljan i 2-2 remi na gostovanju kod Eintrachta.

Gosti su poveli 2-0 golovim Cheme Andreca (10) i Nikolasa Narteyja (45+4), smanjio je Jonathan Burkardt u 77. minuti iz kaznenog udarca, da bi isti igrač u drugoj minuti nadoknade, također s bijele točke zabio za 2-2.

Hoffenheim je doživio težak 0-4 poraz na gostovanju kod Borussie Moenchengladbach. Hugo Bolin (14), Haris Tabaković (23), Kevin Diks (81) i Robin Hack (90+1) zabili su za domaćine, dok su gosti od 46. minute igrali s igračem manje nakon što je isključen Tim Lemperle. Hrvatski napadač Andrej Kramarić igrao je za goste do 55. minute.

Bez pobjede je ostao i Bayer Leverkusen odigravši 1-1 protiv HSV-a. "Aportekari" su mogli do prednosti u 25. minuti, no Patrick Schick nije realizirao jedanaesterac. Njegov udarac zaustavio je Sander Tangvik. HSV je poveo u 61. minuti golom Fabia Vieire, a izjednačio je Nicolai Remberg pogodivši vlastitu mrežu. Luka Vušković je odigrao cijeli susret za goste iz Hamburga.

Još jednu odličnu predstavu pružio je Igor Matanović koji je u 4-1 pobjedi Freiburga protiv RB Leipziga upisao pogodak i asistenciju.

Matanović se upisao među strijelce u 26. minuti pogodivši za 2-0, da bi u 75. asistirao Derryju Scherhantu za 4-1. Hrvatski napadač je ove sezone zabio 16 golova u svim natjecanjima uz četiri asistencije. Za domaćine su golove zabili i Jan Beste (24), Matthias Ginter (47), dok je pogodak za Leipzig postigao Assna Ouedraogo (33).

Drama je bila i na začelju. Tri posljednja kluba su ušla u zadnje kolo bodovno poravnata, Heidenheim, St. Pauli i Wolfsburg. Niti jedan od njih nije mogao izboriti prvoligaški spas, ali u igri je bila 16. pozicija koja vodi u dodatne kvalifikacije.

Iz ovog "trokuta" kao pobjednik je izašao Wolfsburg koji je u izravnom sudaru na gostovanju pobijedio St. Pauli sa 3-1, dok je Heidenheim kod kuće izgubio od Mainza sa 0-2.

Heidenheim i St. Pauli sele u niži rang, dok će Wolfsburg igrati dodatne kvalifikacije.

Golove za Wolfsburg zabili su Koulierakis (37), Vasilj (64-ag) i Pejčinović (80), a Lovro Majer je u pobjedničkim redovima zaigrao u sudačkoj nadoknadi. Ceesay je u 57. minuti zabio za putnik u drugu ligu.

Prvak Bayern je sa 5-1 porazio Koln uz tri gola Harryja Kanea (10, 13, 69). Među strijelce su se upisali i Tom Bischof (22), te Nicolas Jackson (83). Za goste je strijelac bio El Mala (18). Josip Stanišić je u domaćim redovima zaigrao u drugom dijelu.

Union Berlin je završi sezonu 4-0 pobjedom protiv Augsburga. Andrej Ilić (10, 42), Andras Schafer (54) i Jeong Woo-Yeong (89) zabili su za berlinski sastav. Josip Juranović je za Union igrao od 64. minute.

Ključne riječi
Wolfsburg Heidenheim St. Pauli Stuttgart Bundesliga

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!