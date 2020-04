Cro Cop otvoreno o odnosu sa slavnim hrvatskim borcem: Izbrisao sam ga s Fejsa...

Legendarni hrvatski borac Mirko Filipović sinoć je uživo na Instagramu dugo odgovarao na pitanja pratitelja koji su ga mogli pitati što god ih je zanimalo, a među pitanjima našla su se brojna zanimljiva.

Mirko je rado odgovorio na njih, pa je tako govorio i o odnosu između njega i Stipe Miočića, o potresu u Zagrebu, kao i o odnosu s hrvatskim prvakom u KSW-u Robertom Soldićem, za kojeg je rekao:

– Vrhunski je borac. Mogao bi napraviti veliku karijeru. Nisam imao sukoba s njim, jednom sam ga sreo u životu, u Linzu mi je prišao da se slikamo. Sukoba nema. Reći ću vam ovako: On mi je na Fejsu bio prijatelj i ušao je s nekim momkom iz Slovenije u sukob i počeli su se prozivati na vulgaran način, neprimjeren je bio rječnik jednog budućeg prvaka. Bilo je psovanja majke... Izbrisao sam ga s liste prijatelja jer nisam mogao gledati na naslovnici stalno njegovo prepiranje. Pred njim je dug put i želim mu sve najbolje – jasan je bio Mirko.

Dakle, sukoba nema, a zatim je odgovorio i na pitanje i o Stipi Miočiću.

– Miočić je divan i prekrasan čovjek. Tako je skroman, pravi je šampion. Njegova skromnost ga je stajala u ovom UFC-u. Najpopularniji ljudi su oni koji rade cirkus kao McGregor. Stipe nije takav, normalan je čovjek – poručio je Cro Cop koji je komentirao i najveću zvijezdu MMA sporta, Conora McGregora.

– Pa njega bih prebio s litrom Stocka u sebi, bez problema. Ne volim to kreveljenje, stalno what a fuck i ta žvakaća... Stalno mu je ta žvakaća u ustima, prizeman mi je njegov trash talk iako poštujem kako se probio iz siromaštva i kakvu je priču napravio, on to baš ima u sebi, ne glumi – kaže Filipović koji je, osim boraca, komentirao i život u doba koronavirusa, otkrio je kako stoji sa zdravljem, ali i otkrio tko po njegovu mišljenju zaslužuje uspjeh u PFL-u te odlazak u UFC-u.

– Cro Cop team ne postoji. Ja samo pomažem svojim prijateljima, Deliji i Ishiiju. Ante Delija čovjek je koji najviše zaslužuje uspjeti. Može do finala PFL-a, a kasnije neka ide u UFC, to je i njegova želja – poručio je Mirko te dodao kako stoji sa zdravljem:

– Zdravlje mi je super. Jako se dobro osjećam. Ovo što sada radim sve je lagano, više se neću boriti natjecateljski – dodaje Cro Cop te objašnjava kako provodi dane kod kuće sada kada je nastupila pandemija.

– Cijela obitelj mog prijatelja iz Italije dobila je koronu, ima četvero djece. Svi su imali koronu, imaju oko 40 godina moj prijatelj i njegova supruga. Dva člana šire obitelji su mu preminula od korone. Njegova obitelj je ozdravila, a uzimali su samo paracetamol, u nekoliko dana su se izliječili. To mi je jako dobar prijatelj i, hvala Bogu, izvukli su se. Bili su kod kuće i liječili se – poručio je Cro Cop.

