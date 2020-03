Procurila snimka tajnog sastanka BBB-a i igrača: Ljudima su držali pištolje na glavama!

Na društvenim mrežama, preciznije YouTubeu, nakratko je osvanula snimka tajnoga sastanka Bad Blue Boysa i igrača Dinama stara otprilike sedam godina. Ubrzo je obrisana, međutim novinari Dalmatinskog portala uspjeli su je vidjeti na vrijeme i prenijeti transkript dijela tog razgovora.

Glavna tema je, naravno, bio Zdravko Mamić i njegova apsolutistička vladavina zagrebačkom klubom. Pričalo se, između ostaloga, o tome kako zakida igrače prilikom transfera, o tome tko je i kako mogao do prve momčadi ili reprezentacije, ali i kako se drže pištolji na glavama nepodobnih navijača.

Prenosimo u nastavku najzanimljivije dijelove:

BBB: Mi ovo ne radimo iz osobnih interesa. Nitko od nas nema tendencije ući u klub. Podsjetimo na situaciju kada je Zdravko Mamić stao ispred igrača. Nije on zabio tri komada u Ajax Areni nego igrači. Oni su svi spustili glavu jer su morali. Mamić je potrgao Dinamovu majicu i izašao vani. On želi da ga se slavi, a to ne ide.

BBB: Čovjek je bolesni egotriper. Igra se utakmica u Splitu, tko je glavni akter? Mamić? On plaća premije vama, on dovodi: 'Ja odlučujem, ja sam isplatio...' A nitko nije iznad kluba. Ima li u tom klubu iti jedan trener, igrač?

Joe Šimunić: Ne igraju uvijek najbolji igrači. To je tako, nažalost.

Jerko Leko: Preuzeo je sve, repku i Dinamo. Kad je mene Čačić poslao iz momčadi, moraš navijati da izgubiš da se vratiš. Isto kao i vi, moraš navijati nekad čak protiv svog kluba, pa ti pojašnjavaj....

BBB: Gol koji vi primite je gol protiv Mamića, a koji zabijete je za Mamića. Više nema te emocije. Došao si u situaciju da na Ligi prvaka imaš 3-4 tisuće ljudi, da je ulaznica pet kuna. Tovari na Istri imaju 20.000.

BBB: Koliko naših ljudi trpi torture, nemate pojma koliko se njih prijeti. Ljudi su imali pištolje na glavama, imaju šest lažnih krivičnih protiv sebe, a vi ste se za to vrijeme pravili blesavi.

U dvije godine nitko nije imao muda reći: 'Gdje su BBB, zašto nisu ovdje, u čemu je problem?' Ja vjerujem da vi ne možete protiv izvršnog predsjednika. Prije 15 godina su isto igrači pušili ku*ac, od Canjuge do Tuđmana, ali su pehar donosili na istok. Taj dio se izgubio.

Istina, ima greške i među nama, ali u dvije godine nitko nije rekao zašto nema BBB-a i atmosfere. Nitko nije smogao snage reći niti jednu rečenicu. To vam zamjeraju ljudi. Nitko nije imao muda reći: 'Da su tu BBB bilo bi bolje'.

Svi ste vi osiguirali sljedećih pet generacija, a nitko nema hrabrosti reći u čemu je stvar. Joe, nemoj mi reći da nisi u karijeri zaradio 10 milijuna eura pa moraš pušiti k... nekom tamo kretenu za još dva milijuna. Nemoj se uvrijediti. Tebe smatramo igračem s najviše hrabrosti.

Joe Šimunić: Što bi god rekao, odmah imaš problem.

BBB: Strancima ne možemo ništa zamjeriti jer oni ne znaju gdje su došli i sretni su kad zbrišu odavde. Zadnju kunu dajemo da možemo vas podržati, a vi za to vrijeme zarađujete novac. Ajde jednom da vidimo muda, ako vam ovaj i zabrani da dođete do navijača i pozdravite. Pozdravi, makar izgubio 0:3.

BBB: Ovo je samo jedna mala situacija između nas i našeg kluba, ali to je cijeli jedan sustav koji je u ovoj je*enoj državi postavljen. Nama se sve to gadi. Meni je bitnije kako ću se osjećati sa svojim ljudima nego kako će netko odigrati.

Jerko Leko: Mi isto možemo samo individualno iskakati. Mi jesmo tamo nas 25, ali ima raznih struja i pola je mladih igrača koji tek trebaju zaigrati.

BBB: Mi to razumijemo da će njima biti završena karijera.

...

BBB: Mi se nismo digli protiv njega zato što krade pare, pere lovu preko Dinama. Tu su se godinama nadovezivale neke stvari tipa regionalna liga za koju mi nikad nećemo biti. Ova situacija neće još dugo ovako moći, mi imamo svoj prag tolerancije. Onaj tko misli da mi nismo u stanju izbaciti Dinamo iz Europe se gadno vara. Katastrofa je da je uspio od ljudi koji bi poginuli za Dinamo napraviti ljude koji se vesele kad Dinamo izgubi.

Joe Šimunić: Prošle godine dobijemo Sheriff u gostima 1:0. Mi došli u zračnu luku, ja sam mislio svi će biti sretni, a njih 23 iz vodstva kluba kao da im je netko umro.

Zdravko je htio maknuti Čačića i sad svi: 'Treba maknuti trenera'. Oni njemu puše k..., ali da nisu takvi, ne bi ni bili tamo.

...

BBB: Da usporedim malo nas s njima. Dolje je klub nikakav. Klinci koji su jučer igrali za juniore danas igraju za njih. Pun stadion skoro svaku utakmicu i 6.000 pretplata. Znači dole se neki kurac događa.

Je li svrha nogometa da ja navijam hoće li Mamić prodati Kovačića za 10 ili 15 milijuna eura? Koga boli ku*ac? Nije stvar ni toga hoćete li vi biti prvi, peti ili deseti.

Jerko Leko: Njegova politika je: 'On bi navijače, ali ako će po njegovom'. Njegova politika je da ima jednu sigurnost, stavit će par mladih igrača, prodat će ih i on živi od toga. On je stabilan tako s osobne i klupske strane.

BBB: Ne možeš više trpiti te torture. Redar radi za sto kuna, a dobije 400 kuna više ako odruka nekoga zato što je zapalio baklju. To je tako. Ja ću dobiti zabranu i novčanu kaznu, a Zdravko Mamić će doći na televiziju pa će mahati s mojim dosjeom. Kao što je već mahao i kao što ima sve naše podatke i doma čita.

BBB: Pitate li se igrate li vi nogomet da on proda nekoga ili zbog nas navijača?

Jerko Leko: Ja sam isto potpisao ugovor s njim kao i Eduardo, ali onda on nije bio takav kakav je sad. Raskinuo sam kad sam išao u Kijev na način da nije poštivao dogovor oko transfera, gdje je sebi uzeo 80 posto, a trebao je 50 posto.

Joe Šimunić: Ja sam pet godina čekao poziv u A-reprezentaciju, a neki su počeli d*kati i odmah dobiju poziv u A.

BBB: To je viša sila protiv koje vi ne možete. Probajmo nešto zajedno napraviti...