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POZNATI VODITELJ

Piers Morgan opleo po Messiju: 'Trebao je dobiti crveni karton'

Chelsea Flower Show 2026
Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Luka Zovko
17.06.2026.
u 17:59

Morgan je u svojoj objavi na društvenoj mreži X pohvalio Messijev 'brilijantni' nastup, ali isto tako je istaknuo kako je Argentinac morao biti isključen iz igre

Poznati britanski TV voditelj, Piers Morgan, iznio je kritike na račun Lea Messija i sudačkih odluka nakon sinoćnje utakmice odigrane između Argentine i Alžira. Utakmica je završila rezultatom 3:0, a sva tri pogotka za Argentinu postigao je upravo Messi.

Morgan je u svojoj objavi na društvenoj mreži X pohvalio Messijev 'brilijantni' nastup, ali isto tako je istaknuo kako je Argentinac morao biti isključen iz igre, nakon što je s leđa kopačkom nagazio suparnika. 

"Briljantna izvedba Messija sinoć, ali trebao je biti isključen zbog ovog opasnog starta otvorenim čepovima na Mandija iz Alžira. Činjenica da čak nije dobio ni žuti karton je smiješna, mogao je čovjeku slomiti nogu" 

Inače, Morgan je poznat kao gorući navijač londonskog Arsenala, te veliki fan Cristiana Ronalda.
Ključne riječi
SP 2026.

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