UŽIVO Uskoro počinje nogometni spektakl! Vatreni napadaju Engleze na SP

Hrvatska u 22:00 nastupa protiv Engleske u Dallasu

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18:05 - Dalića su na sinoćnjoj konferenciji pitali o važnosti Luke Modrića za ovogodišnje prvenstvo. Odgovor poslušajte u HNS-ovom videu u nastavku.

18:00 - Francuski sudac Clément Turpin sudit će na današnjoj utakmici hrvatske reprezentacije. Riječ je o jednom od najuglednijih europskih sudaca, koji je tijekom karijere vodio najveće utakmice klupskog i reprezentativnog nogometa.

Turpinu će na susretu pomagati sunarodnjaci Nicolas Danos i Benjamin Pages, dok će četvrta sutkinja biti Meksikanka Katia Garcia. Ulogu rezervne pomoćne sutkinje obnašat će Sandra Ramirez, također iz Meksika. Iskusni 43-godišnji Francuz FIFA-in je sudac od 2010. godine, a najveće priznanje u karijeri dobio je 2022. kada mu je UEFA povjerila finale Lige prvaka između Liverpoola i Real Madrida na pariškom Stade de Franceu.

Hrvatska s Turpinom ima vrlo pozitivna iskustva. Vatrenima je dosad sudio četiri puta i svaki put su slavili. Prvo je 2015. godine Hrvatska pobijedila Rusiju 3:1 u prijateljskoj utakmici, zatim je 2019. svladala Slovačku 3:1 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. U rujnu 2021. Hrvatska je bila uvjerljiva protiv Slovenije (3:0) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a posljednji put Turpin je sudio pobjedu Hrvatske protiv Armenije 1:0 u kvalifikacijama za Euro 2024. Vatreni će se tako nadati da će se uspješan niz nastaviti i u novom susretu pod vodstvom francuskog arbitra.