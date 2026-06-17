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ŠVICARCI U PROBLEMIMA

Kaos u taboru sljedećeg protivnika BiH: Suigrači bijesni na kapetana, izbornik pod velikim pritiskom

International Friendly - Switzerland v Australia
Foto: DENIS POROY/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
17.06.2026.
u 17:34

Bio je to njegov pokušaj da razbudi momčad, ali postigao je suprotni efekt. Sada je pod pritiskom i izbornik Murat Yakin koji mora smiriti momčad u kojoj su suigrači ljutiti na svog kapetana i najvažnijeg igrača

Reprezentacija Švicarske upisala je remi 1:1 u svom prvom nastupu na Svjetskom prvenstvu. Taj je rezultat prihvaćen kao veliko razočaranje jer Katar je reprezentacija protiv koje su preostale tri 'unaprijed upisale' sva tri boda. Švicarci su se našli pod velikom pritiska nakon remija s autsajderom skupine, kritike dolaze sa svih strana, a ni u kampu reprezentacije na vlada idealno raspoloženje-

Kako piše Blick, igrači su vrlo loše reagirali na kritike kapetana Granita Xhake koji je nakon utakmice s Katarom rekao: "Može se puno pričati, ali sada moramo djelovati". Ostali reprezentativci navodno su vrlo ljutiti što je kapetan momčad kritizirao javno, a Xhaka je isto učinio i nakon remija s Australijom u pripremnom periodu:

Ludnica hrvatskih navijača u Dallasu

- Stvari nisu bile dobre. Možda nas zavarava činjenica da mislimo kako ćemo lako proći grupnu fazu, ali ne možete tako razmišljati, inače idete kući nakon tri utakmice. Moramo se probuditi. Ovo treba biti buđenje za sve nas - govorio je tada igrač Sunderlanda.

Bio je to njegov pokušaj da razbudi momčad, ali postigao je suprotni efekt. Sada je pod pritiskom i izbornik Murat Yakin koji mora smiriti momčad u kojoj su suigrači ljutiti na svog kapetana i najvažnijeg igrača. Sljedeća utakmica za Švicarce je ona protiv reprezentacije BiH koja je u puno boljem okruženju nakon remija s domaćinom Kanadom u prvom krugu.

Ta utakmica na rasporedu je u četvrtak od 21 sat po hrvatskom vremenu.
Ključne riječi
izbornik Granit Xhaka SP 2026. BiH nogometna reprezentacija Švicarska nogometna reprezentacija

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