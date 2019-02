Cristiano Ronaldo imao rođendan, a jedan klub je zaboravio čestitati

Cristiano Ronaldo u utorak je navršio 34 godine. Portugalac je u dosadašnjoj karijeri pet puta izabran za najboljeg nogometaša u Fifinom izboru, a isto toliko je dobio i Zlatnih lopti.

Lani je na spektakularan način otišao iz madridskog Reala u Juventus za koji je u 22 utakmice zabio 17 golova. A Madrid je napustio kao najbolji strijelac kraljevskog kluba u povijesti.

All of Cristiano Ronaldo's current and former teams have wished him a happy birthday except Real Madrid.



Ungrateful and absolutely pathetic.pic.twitter.com/TdSNEFKAjn