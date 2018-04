Čovjek koji je doveo Kovača u Bayern nahvalio hrvatskog stručnjaka

Niko Kovač od srpnja ove godine postat će novi trener Bayerna. Nakon što je napravio sjajan posao s Eintrachtom, bivši hrvatski izbornik dobio je posao iz snova.

Ne čudi da je zbog toga postao glavna sportska tema u Njemačkoj jer posao u Bayernu nešto je o čemu svi sanjaju. Reakcije stižu iz dana u dan, a sada ga je nahvalio čovjek koji ga je i doveo – sportski direktor Bayerna Hasan Salihamidžić.

– Niko je velika ličnost, čovjek koji iza sebe već ima međunarodno iskustvo. Siguran sam da je dovoljno pametan i da će dobro raditi, a uz to će imati veliku podršku svih u klubu – rekao je Salihamidžić pa dodao:

– On je sjajan momak. Igrao sam s njim u Bayernu i dobri smo prijatelji, no najbitnije je to što on zna kako stvari stoje u Bayernu. Vrijedan je, precizan, inovativan i moderan stručnjak.

A to da je glavnu ulogu u dovođenju Kovača imao Salihamidžić otkrio je Uli Hoeness.

– Ni Rummenigge ni ja nismo pregovarali oko Nikina angažmana, sve kontakte i dogovor obavio je sportski direktor Hasan Salihamidžić. Ne tajim da sam se vidio s Nikom i to na rođendanu mojeg vozača, Hrvata kojeg Niko poznaje, ali tada uopće nismo pričali o Bayernu.