Pod svojim bojama: Nova knjiga o povijesti hrvatske reprezentacije

Monumentalna atmosfera Velike čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva bila je kulisa svečanog predstavljanja knjige 'Pod svojim bojama'. Počeci hrvatske nogometne reprezentacije autorā Hrvoja Gržine, Vladimira Ivete i Marija Stipančevića. Publikacija je to koja nas danas, kad je hrvatska nogometna reprezentacija priznata nogometna sila, članica FIFA-e i UEFA-e, vraća na same početke, kad je bez prepoznatljivog dresa i nadimka igrala svoje prve utakmice.

Otada je prošlo točno 85 godina, a knjiga iza koje Hrvatski državni arhiv ponosno stoji kao nakladnik ovdje je kako bi se obilježila ta važna obljetnica te podsjetilo na igrače, trenere i dužnosnike koji su bili sudionici tih utakmica. Osim što čitatelja upoznaje sa samim počecima hrvatske nogometne reprezentacije, njezinim prvim utakmicama i okolnostima pod kojima je osnovan Hrvatski nogometni savez, izdanje donosi i obilje živopisnih fotografija koje se čuvaju u krovnoj arhivskoj ustanovi u RH.

- Utakmicom protiv Švicarske 1940. započela je povijest hrvatske reprezentacije. Od tada se hrvatska zastava vijorila na stadionima širom svijeta, a hrvatski nogometaši branili su boje svoje zemlje s ponosom i uspjehom. Svaka priča ima svoj početak, pa tako i hrvatska reprezentacija, koja je svoje prve utakmice odigrala 1940. Te četiri utakmice protiv reprezentacija Švicarske i Mađarske predstavljale su, ne samo sportsko nego i nacionalno dostignuće tadašnje Banovine Hrvatske i njezina nogometnog saveza, istaknuli su u povodu 85. obljetnice prve utakmice urednik Amir Obhođaš te recenzenti Stipica Grgić i Ivica Šute.