Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVA POBJEDA

Jakirović nastavlja raditi čuda u Engleskoj, njegov klub se bori za plasman u Premiership

Muenchen: Susret Bayerna i Dinama u Ligi prvaka
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
10.12.2025.
u 23:39

Hull je sada šesti sa 31 bodom, 13 manje od lidera Coventryja, dok drugoplasirani Middlesbrough ima 39 bodova

U susretu 20. kola engleskog Championshipa, Hull kojeg vodi Sergej Jakirović, je pobijedio Wrexham sa 2-0 skošivši na šesto mjesto. Golove za domaćine zabili su Kyle Joseph u 10. minuti, te Oliver McBurnie u 67. minuti.

Za Hull je branio hrvatski vratar Ivor Pandur koji je u 56. minuti fantatično obranio kazneni udarac Kiefferu Mooreu.

Hull je sada šesti sa 31 bodom, 13 manje od lidera Coventryja, dok drugoplasirani Middlesbrough ima 39 bodova.

Prve dvije pozicije u Championshipu direktno vode u Premier ligu, dok klubovi od trećeg do šestog mjesta raziravaju za još jednu kartu za elitni razred engleskog nogometa.

Doznajemo: Zlatko Dalić vodit će jednog od najvećih hrvatskih talenata na Svjetsko prvenstvo!
Ključne riječi
Championship hull Sergej Jakirović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Konferencija za medije Real Betis uoči sutrašnje utakmice
Video sadržaj
UOČI UTAKMICE

Španjolci bizarno najavili dvoboj protiv Dinama: Pogledajte što su rekli na press konferenciji

Real Betis je trenutačno peti sa 11 bodova, samo bod manje od vodećeg trojca Lyona, Aston Ville i Midtjyllanda. U prvih pet kola momčad iz Seville ne zna za poraz. Pobijedili su Ludogorec (2-0), Lyon (2-0) i Utrecht (2-1), te remizirali protiv Nottingham Foresta (2-2) i Genka (0-0). Nakon Dinama još ih očekuje gostovanje kod PAOK-a, te domaći ogled protiv Feyenoorda

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!