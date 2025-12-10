Nakon 35 godina: Crvena zvezda stiže u Zagreb! 'Sjećam se, te '89., tresle su se tribine...'

Odbojkaši Mladosti igrat će u četvrtak protiv beogradske Crvene zvezde u prvoj utakmici šesnaestine finala Challenge kupa. Nekada su ova dva kluba bila ljuti rivali u prvenstvima bivše Jugoslavije, a posljednji službeni susret odigrali su 1990. godine, prije 35 godina. Te sezone liga je brojila samo osam klubova. Ove dvije momčadi igrale su u doigravanju za prvaka bivše Jugoslavije 1989. godine. Susreli su se u četvrtfinalu. U prvoj utakmici, odigranoj u Beogradu, Crvena zvezda pobijedila je s 3:0, da bi Mladost u dvije domaće utakmice slavila s 3:0 i 3:1 i otišla u polufinale. U polufinalu je od Mladosti bila bolja Vojvodina, koja je pobijedila u obje utakmice.

Mladost je bila puno uspješnija u prvenstvima bivše Jugoslavije od Crvene zvezde. Naime, Zagrepčani su osvojili 17, a Zvezda tek pet naslova prvaka. Inače, najuspješniji beogradski odbojkaški klub u muškoj konkurenciji bio je Partizan, koji je deset puta bio prvak bivše Jugoslavije. Mladost i Crvena zvezda samo su dvaput u povijesti igrale međusobno u finalu doigravanja za prvaka Jugoslavije. Prvi put 1952. godine, kada je naslov otišao u Zagreb, a drugi put dvije godine kasnije, kada je slavio beogradski klub.

U sezoni 1988./1989. za Mladost su igrali Pezelj, Glinac, Stanić, Laninović, Vrbanić, Urnaut, Janošević, Malević, Matjačić, Martić, Milić i Bašelović. Te sezone Mladost je došla do polufinala Kupa CEV-a, gdje su u dvije utakmice izgubili od talijanske Petrarce, za koju je te sezone igrao Ljubomir Travica.

– Sjećam se tih utakmica protiv momčadi iz Padove. Bila je to sezona kada su Bad Blue Boysi prvi put došli u odbojkašku dvoranu organizirano i navijali za nas. To je bilo vrijeme kada su obilazili sve utakmice u Zagrebu, što se tiče loptačkih sportova. Znam da su se tribine tresle koliko su skakali i navijali. Što se tiče utakmica protiv Zvezde, u to vrijeme oni nisu bili tako jaki kao, primjerice, Vojvodina ili sarajevska Bosna. Gostovanja u Beogradu bila su za nas najugodnija, prava “kamilica”. Nije bilo nikakvog incidenta, igralo se uvijek pred malim brojem ljudi, u manjim dvoranama na Voždovcu ili Banjici. Puno su gora bila gostovanja u Kraljevu ili Skoplju. Tamo su nas vrijeđali, pljuvali, gađali raznim predmetima. Delegat nije ni pomišljao da isprazni dvoranu, moralo se igrati – sjeća se tih dana Nino Matjačić, danas predsjednik ženskog Odbojkaškog kluba Dinamo.

Iz te generacije koja je igrala posljednje utakmice protiv Zvezde malo je igrača ostalo u trenerskim vodama ili uz odbojku. Većina ih živi vani, većina su poduzetnici poput Laninovića i Milića. Zanimljiv je podatak da je upravo u zagrebačkoj Mladosti svoju seniorsku karijeru započeo i legendarni srpski odbojkaš Vanja Grbić, što dodatno svjedoči o ugledu i snazi koju je klub imao u cijeloj regiji. Utakmica u četvrtak bit će prilika za podsjećanje na legendarne utakmice iz prošlosti koje su punile dvorane i o kojima se danima razgovaralo. Za starije generacije navijača to je povratak derbija koji budi nostalgiju, dok je za mlađe generacije igrača i publike to prilika da osjete djelić tog povijesnog naboja. Crvena zvezda u ovaj okršaj ulazi s vjetrom u leđima nakon teške, ali zaslužene pobjede nad Kaštelanima, gdje su pokazali karakter i sposobnost preokreta u naizgled izgubljenoj situaciji. S druge strane, čeka ih suparnik koji možda trenutačno nema proračun i roster kao neki europski velikani, ali čije ime, povijest i tradicija predstavljaju ogroman motiv i obvezu. Ljubitelji odbojke mogu s pravom očekivati dva vrhunska i uzbudljiva meča koja će dostojno oživjeti duh jednog od najvećih regionalnih derbija.

Posljednju utakmicu protiv Zvezde, 1990. godine, igrali su Pezelj, Momić, Jakovčević, Laninović, Šimunčić, Kurtić, Grbić, Milić, Powers, Kovač, Bašelović, Urnaut i Matijačić.

– Mislim da je današnja generacija Mladosti u maloj prednosti nad Zvezdom. Istina, odbojka u Srbiji na puno je većoj razini nego u Hrvatskoj, njihova muška reprezentacija ima brojne medalje s velikih natjecanja, no klubovi im nisu više tako jaki kao nekada – zaključio je Matjačić.