VIDEO Modrićev potez sve je ostavio u nevjerici: Nisu mogli vjerovati što je Luka napravio

Zvijezde Milana pokazali su svoju topliju stranu uoči božićnih blagdana. Hrvatski reprezentativac i kapetan Luka Modrić, Rafael Leao i Mike Maignan bili su među igračima koji su izazvali neopisivu sreću na licima dječaka i djevojčica iz Milanove škole nogometa. Mladi nogometaši i nogometašice u nevjerici su dočekali svoje idole.

Nogometaši rossonera družile su se s mladim nadama, davale im ''petice'', potpisivale autograme, a odigrali su i stolni nogomet. Atmosfera je bila prepuna smijehom, radošću i blagdanskim duhom, a igrači su pokazali da su osim velikih sportaša i ljudi velikog srca, što je za svaku pohvalu.

Topla i ljudska gesta dolazi u trenutku dok klub proživljava sjajne trenutke na travnjaku. Pod vodstvom trenera Massimiliana Allegrija, Milan suvereno drži vrh ljestvice Serie A, a nedavno su u dramatičnoj utakmici svladali Vlašićev Torino s 3:2.