Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 234
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
UOČI BLAGDANA

VIDEO Modrićev potez sve je ostavio u nevjerici: Nisu mogli vjerovati što je Luka napravio

Serie A - Torino v AC Milan
CLAUDIA GRECO/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.12.2025.
u 22:48

Topla i ljudska gesta dolazi u trenutku dok klub proživljava sjajne trenutke na travnjaku. Pod vodstvom trenera Massimiliana Allegrija, Milan suvereno drži vrh ljestvice Serie A, a nedavno su u dramatičnoj utakmici svladali Vlašićev Torino s 3:2

Zvijezde Milana pokazali su svoju topliju stranu uoči božićnih blagdana. Hrvatski reprezentativac i kapetan Luka Modrić, Rafael Leao i Mike Maignan bili su među igračima koji su izazvali neopisivu sreću na licima dječaka i djevojčica iz Milanove škole nogometa. Mladi nogometaši i nogometašice u nevjerici su dočekali svoje idole.

Nogometaši rossonera družile su se s mladim nadama, davale im ''petice'', potpisivale autograme, a odigrali su i stolni nogomet. Atmosfera je bila prepuna smijehom, radošću i blagdanskim duhom, a igrači su pokazali da su osim velikih sportaša i ljudi velikog srca, što je za svaku pohvalu. 

Topla i ljudska gesta dolazi u trenutku dok klub proživljava sjajne trenutke na travnjaku. Pod vodstvom trenera Massimiliana Allegrija, Milan suvereno drži vrh ljestvice Serie A, a nedavno su u dramatičnoj utakmici svladali Vlašićev Torino s 3:2.

Livaković ipak ne dolazi u Dinamo? Talijane kvare planove plavima
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Konferencija za medije Real Betis uoči sutrašnje utakmice
Video sadržaj
UOČI UTAKMICE

Španjolci bizarno najavili dvoboj protiv Dinama: Pogledajte što su rekli na press konferenciji

Real Betis je trenutačno peti sa 11 bodova, samo bod manje od vodećeg trojca Lyona, Aston Ville i Midtjyllanda. U prvih pet kola momčad iz Seville ne zna za poraz. Pobijedili su Ludogorec (2-0), Lyon (2-0) i Utrecht (2-1), te remizirali protiv Nottingham Foresta (2-2) i Genka (0-0). Nakon Dinama još ih očekuje gostovanje kod PAOK-a, te domaći ogled protiv Feyenoorda

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!