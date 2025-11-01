Ljepotica hrvatskih korijena mami uzdahe gdje god se pojavi, a obožavatelji su podivljali zbog ovoga

Bivša golferica i model Paige Spiranac najutjecajnija je osoba u svijetu golfa na društvenim mrežama, nadmašivši i Tigera Woodsa. Ova ljepotica hrvatskog podrijetla nedavno je debitirala na filmu, a njezina priča osvaja milijune.
Bivša golferica i model Paige Spiranac najutjecajnija je osoba u svijetu golfa na društvenim mrežama, nadmašivši i Tigera Woodsa. Ova ljepotica hrvatskog podrijetla nedavno je debitirala na filmu, a njezina priča osvaja milijune.
Foto: Kylie Cooper/REUTERS
Share
Podijeli
Ona je prva sportašica koju je magazin Maxim proglasio "najseksi ženom na svijetu", a na Instagramu je s 4 milijuna pratitelja popularnija od Tigera Woodsa.
Ona je prva sportašica koju je magazin Maxim proglasio "najseksi ženom na svijetu", a na Instagramu je s 4 milijuna pratitelja popularnija od Tigera Woodsa.
Foto: Brett Davis/REUTERS
Share
Podijeli
Paige Spiranac (32) ime je koje je postalo sinonim za spoj golfa i glamura, a ova Amerikanka ima i hrvatske korijene
Paige Spiranac (32) ime je koje je postalo sinonim za spoj golfa i glamura, a ova Amerikanka ima i hrvatske korijene
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
Njezin otac Dan, čija obitelj potječe iz Hrvatske, bio je član pobjedničkog football tima Sveučilišta u Pittsburghu 1976. Sportski geni su u obitelji jer je majka Annette bila profesionalna balerina i model, a sestra Lexie uspješna sedmobojka na Sveučilištu Stanford.
Njezin otac Dan, čija obitelj potječe iz Hrvatske, bio je član pobjedničkog football tima Sveučilišta u Pittsburghu 1976. Sportski geni su u obitelji jer je majka Annette bila profesionalna balerina i model, a sestra Lexie uspješna sedmobojka na Sveučilištu Stanford.
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Iako je poznata po golfu, Paigein prvi san bila je gimnastika i nastup na Olimpijskim igrama, no dvostruki prijelom koljena s 12 godina prekinuo je taj put
Iako je poznata po golfu, Paigein prvi san bila je gimnastika i nastup na Olimpijskim igrama, no dvostruki prijelom koljena s 12 godina prekinuo je taj put
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
The Sun piše kako je Paige Spiranac nastavila oduševljavati pratitelje svojim imidžom i izgledom, a za Halloween night svoju je obojila u crveno. The Sun je njezin potez opisao: "Fanovi Paige Spiranac podivljali su nakon što je bivša golferica na Xmreži objavila fotografiju sebe u kostimu i s crvenom kosom".
The Sun piše kako je Paige Spiranac nastavila oduševljavati pratitelje svojim imidžom i izgledom, a za Halloween night svoju je obojila u crveno. The Sun je njezin potez opisao: "Fanovi Paige Spiranac podivljali su nakon što je bivša golferica na Xmreži objavila fotografiju sebe u kostimu i s crvenom kosom".
Foto: Screenshot X
Share
Podijeli
Golf influencerica podijelila je fotografiju na X mreži na kojoj ima 1.1 milijun pratitelja, a kosu je obojila u crveno kako bi dočarala prepoznatljiv izgled lika iz filma - Tko je smjestio Zeki Rogeru?
Golf influencerica podijelila je fotografiju na X mreži na kojoj ima 1.1 milijun pratitelja, a kosu je obojila u crveno kako bi dočarala prepoznatljiv izgled lika iz filma - Tko je smjestio Zeki Rogeru?
Foto: Screenshot X
Share
Podijeli
U opisu objave kratko je napisala: "Sretan Halloween od Jessice Rabbit".
U opisu objave kratko je napisala: "Sretan Halloween od Jessice Rabbit".
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
U golf se zaljubila na prvi zamah i postala jedna od najboljih juniorki. Unatoč sveučilišnom uspjehu, nije se kvalificirala za prestižni LPGA Tour, opisavši svoj odnos s igrom kao "toksičnu ljubav i mržnju".
U golf se zaljubila na prvi zamah i postala jedna od najboljih juniorki. Unatoč sveučilišnom uspjehu, nije se kvalificirala za prestižni LPGA Tour, opisavši svoj odnos s igrom kao "toksičnu ljubav i mržnju".
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
Pritisak i borba s anksioznošću udaljili su je od profesionalnog natjecanja 2016., no slava ju je pronašla na društvenim mrežama, gdje je postala viralna senzacija.
Pritisak i borba s anksioznošću udaljili su je od profesionalnog natjecanja 2016., no slava ju je pronašla na društvenim mrežama, gdje je postala viralna senzacija.
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
Svoju je popularnost pretvorila u višemilijunsko poslovno carstvo. Krasila je stranice izdanja Sports Illustrated Swimsuit, a surađuje s brendovima kao što su Callaway i Lululemon.
Svoju je popularnost pretvorila u višemilijunsko poslovno carstvo. Krasila je stranice izdanja Sports Illustrated Swimsuit, a surađuje s brendovima kao što su Callaway i Lululemon.
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
Procjenjuje se da po sponzoriranoj objavi zaradi do 45.000 dolara, a pokrenula je i vlastitu pretplatničku platformu OnlyPaige.
Procjenjuje se da po sponzoriranoj objavi zaradi do 45.000 dolara, a pokrenula je i vlastitu pretplatničku platformu OnlyPaige.
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Njezino bogatstvo procjenjuje se na oko 3 milijuna dolara, dok je od golfa u najboljoj sezoni zaradila tek 8000. Svoj utjecaj koristi i za podizanje svijesti o mentalnom zdravlju te borbu protiv internetskog zlostavljanja.
Njezino bogatstvo procjenjuje se na oko 3 milijuna dolara, dok je od golfa u najboljoj sezoni zaradila tek 8000. Svoj utjecaj koristi i za podizanje svijesti o mentalnom zdravlju te borbu protiv internetskog zlostavljanja.
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
Nedavno je ušla i u glumačke vode, ostvarivši cameo ulogu u filmu "Happy Gilmore 2" uz Adama Sandlera. "Bio je tako ljubazan i prizemljen da je iskustvo učinio lakim i zabavnim", otkrila je.
Nedavno je ušla i u glumačke vode, ostvarivši cameo ulogu u filmu "Happy Gilmore 2" uz Adama Sandlera. "Bio je tako ljubazan i prizemljen da je iskustvo učinio lakim i zabavnim", otkrila je.
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
Nakon razvoda od trenera Stevena Tinoca 2022. godine, u vezi je s investicijskim bankarom Zachom Brantlyjem. Svojim uspjehom prkosi kritičarima koji su je osuđivali zbog stila, dokazavši da je puno više od lijepog lica.
Nakon razvoda od trenera Stevena Tinoca 2022. godine, u vezi je s investicijskim bankarom Zachom Brantlyjem. Svojim uspjehom prkosi kritičarima koji su je osuđivali zbog stila, dokazavši da je puno više od lijepog lica.
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli
Foto: Screenshot Instagram
Share
Podijeli

Ne propustite

1/