Ćorluka šokirao izjavom: Možda je to kraj...

Dokapetan reprezentacije Vedran Ćorluka (32) iz Rovinja još jednom nepokolebljivo poručuje kako je njegovo zdravstveno stanje – idealno.

– Nemam potrebe o tome govoriti jer nisam ozlijeđen. Ne vidim razloga da dalje potenciramo tu temu – kazao nam je “face to face” Ćorluka, koji dočekuje svoj drugi SP, na kojemu očekuje stoti nastup (sada ima 97).

Izbornik vas je najavio u sastavu za utakmicu s Brazilom, citiramo ga – da vidi možete li...

– Ako je izbornik tako rekao, onda je to tako. Ja samo ponavljam da nisam ozlijeđen, spreman sam za tu utakmicu. Budem li igrao, super. Ako ne, opet super.

Nigerija je za nas finale

Kakav je bio problem s listom?

– Uoči utakmice s Krasnodarom osjetio sam bol u listu, i u toj je utakmici moja momčad izgubila 0:2. Nakon toga je trener inzistirao da igram protiv Zenita. Nisam bio dovoljno zaliječen, odigrao sam prvo poluvrijeme, osjetio sam neki problem i izašao iz igre. Bila je to ruptura od jednog centimetra, kojoj je trebalo dva i pol tjedna da zacijeli. Bio sam na magnetskoj pet dana prije okupljanja, nije bilo ničega. Poslije te magnetske nisam više vidio nikakav problem.

Dugo ste pauzirali, je li vas strah, kao i Neymara, novih ozljeda?

– Nije me strah jer moja se ozljeda više ne može ponoviti. Kad tetiva pukne i jednom je zašiju, ona je tako zašivena da joj se više ništa ne može dogoditi. Ponosan sam što sam se nakon takve ozljede uopće vratio na teren, u prvu momčad Lokomotiva, jer to je jedna od najtežih ozljeda koju sportaš može doživjeti. Jedini problem su sitne ozljede mišića jer je ta druga noga bila preopterećena tijekom oporavka i to je sasvim normalno. Sitne se ozljede događaju zdravima; ako se dogode, što je tu je, ne možeš ništa.

Kakva je vaša razina forme u ovom trenutku?

– Prvih nekoliko utakmica nakon povratka nisam bio na razini na kojoj sam ranije igrao, ali prezadovoljan sam jer sam za Lokomotiv odradio šest utakmica, a momčad u njima nije primila pogodak. Imao sam veliki udio u osvajanju naslova prvaka. To mi je veliki poticaj, potvrda da sam dobro radio, dobro igrao. Nadam se da ću tako i nastaviti.

Kakva su očekivanja od utakmice s Brazilom?

– Puno nam znači ta utakmica nam jer igramo protiv fenomenalnog protivnika, fenomenalna provjera, i sigurno će nam dati odgovore gdje se nalazimo u ovoj fazi priprema. Moramo ući maksimalno jer, bez obzira na to što je utakmica prijateljska, rezultat će nam puno značiti.

Znači neće to biti revijalka u kojoj ćete se čuvati?

– Sumnjam da će s naše strane biti čuvanja, jer motivacija je protiv takvog suparnika uvijek velika. Nebitno što je prijateljska, svatko će se htjeti dokazati izborniku, da žele biti u prvih 11.

Možda je bolje da izgubimo od Brazila, jer bi nas pobjeda previše ponijela, da počnemo snivati o svjetskom naslovu?

– Istina je da znamo pasti u euforiju, svi mi skupa, ali poslije takve utakmice čak je i dopušteno biti euforičan, ali opet ako izgubimo, to je puno gore. Naši ljudi su puni otrovnih strelica. Bolje da hvale, nego da vrijeđaju.

Mislite li vi da imamo snagu za svjetski naslov?

– Ne, jer nikad nismo bili. Imamo odličnu momčad, ponavljamo to godinama, ali opet na SP-u su svi odlični. I njihovi igrači igraju u velikim klubovima. Ništa mi nismo u pretjeranoj prednosti naspram ostalih. Teren je jedino mjerilo, tu ćemo pokazati što smo i tko smo, jesmo li nešto naučili. Ako smo nešto naučili, onda je to da je prva utakmica zapravo pola prolaza. Nigerija, to je za nas finale SP-a. Tu trebamo tražiti pobjedu koja će nam dati poticaj i pogurati nas dalje.

Mnogi ovdje govore da trebamo biti momčad. Što to znači?

– Momčad nije samo 11, nego 23 igrača koja će otići na SP. Moraju disati kao jedan, ne smije biti nikakvih iskakanja, ni ljutnje ako ne igraš. Svi moramo biti svjesni da svi mi, nas 23 ne možemo igrati, a svi mislimo da to zaslužujemo i da smo kvalitetni. Momčad mora stvoriti atmosferu koja se dogodila u Francuskoj na Euru, gdje nisam uočio niti jedan problem, ni na treninzima, ni u hotelu... Moramo biti potpora jedan drugome, bez obzira tko igra.

Jeste li vi gazda u svlačionici?

– Nisam, nema gazde, ima nas 5-6 koji imaju puno više iskustva nego drugi, dulje smo u reprezentaciji. Ovdje su svi dobri, koncentrirani, disciplinirani, čak i Broz, tako da je sve u redu.

Znat će se ženim li se

Je li ovo vaše posljednje veliko natjecanje?

– Nisam razmišljao o tome. Najbitnije je kakvo će biti zdravlje i onda ću znati reći da li ću možda čak i igrati dalje. Sve je moguće, može se i prekinuti karijera nakon SP-a – neočekivano je odgovorio Ćorluka.

Vi ste hrvatski ambasador u Rusiji, igrate tamo već šest godina. Što navijače čeka ovoga ljeta u zemlji Svjetskog prvenstva?

– Tko god dođe u Moskvu, taj će se oduševiti. To je prekrasan grad, koji je uređen predivno, sve su promijenili, ceste, parkove... Navijači će također uživati. Ljudi su fenomenalni. Ne vidim niti jednog razloga da netko bude u strahu od nereda, jer toliko ima policije, zakoni su toliko rigorozni da se huligani neće dobro provesti. A bit će puno zabave, pića, svega što svaki navijač voli.

Ženite se ovoga ljeta?

– Nisam znao da je to bitna informacija za Svjetsko prvenstvo. To ćemo saznati ovoga ljeta – zaključio je zagonetno Vedran Ćorluka.