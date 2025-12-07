Dinamovi navijači bit će oduševljeni, veliko zimsko pojačanje je pred vratima!

Ako bi Livaković upisao nastup za Gironu, više ne bi mogao igrati za Dinamo do ljeta. Zato se u Maksimiru s velikim oprezom prati razvoj situacije i čeka povratak vratara u Fenerbahçe, a onda odlazak za Zagreb.
Livaković je krajem ljetnog prijelaznog roka posuđen Gironi do kraja sezone, dok mu ugovor s Fenerbahçeom traje do ljeta 2028. Ipak, u katalonskom klubu nije odradio ni minute – trener Michel cijelo je vrijeme prednost davao Paulu Gazzanigi.
Livaković je već odlučio okončati boravak u Gironi i napustiti Španjolsku nakon što tijekom cijele jeseni nije dobio nijednu minutu na terenu. Kako piše turski Fotomac, hrvatski reprezentativni vratar vraća se u Fenerbahçe tijekom zimske stanke, što ujedno otvara vrata njegovom mogućem povratku u Dinamo. Čim se raskine posudba s Gironom, Livaković bi se u siječnju mogao ponovno priključiti plavima.
Prethodna dva i pol mjeseca Livaković je branio isključivo u dresu hrvatske reprezentacije, u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. U Gironi je, unatoč visokom statusu i iskustvu, ostao rezervna opcija bez perspektive.
Livaković je za Dinamo branio čak 293 puta prije nego što je u ljeto 2023. otišao u Fenerbahçe u transferu vrijednom 6,6 milijuna eura. Prvu sezonu u Istanbulu proveo je kao prvi vratar, a polovicu druge također je držao poziciju broj jedan.
Uglavnom, povratak Livija u Dinamo nije više samo mogućnost, nego vrlo izgledan scenarij. Plavi bi u siječnju mogli dobiti natrag svog dugogodišnjeg prvog vratara, ako se sve formalnosti posudbe riješe kako se očekuje.
dobro rješenje, pogotovo za Filipovića da uz Livakovića....Nevistić je sam kriv što je ispao iz kombinacija, imao je šansu i uprskao