Stiže reprezentativac

Dinamovi navijači bit će oduševljeni, veliko zimsko pojačanje je pred vratima!

Varaždin: Hrvatska je s 3:0 pobijedila Gibraltar u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
07.12.2025.
u 18:58

sve je bliži povratku u Dinamo. Hrvatska reprezentativna jedinica nije branila ni u današnjoj utakmici Girone, pa je Livi tako još jedan korak bliže povratku u Maksimir. Za Dinamo je ključno da Livaković ne brani za Gironu do kraja prosinca. Razlog je jednostavan: prema pravilima, nogometaš se smije registrirati za tri kluba u jednoj sezoni, ali smije nastupati samo za dva.

Ako bi Livaković upisao nastup za Gironu, više ne bi mogao igrati za Dinamo do ljeta. Zato se u Maksimiru s velikim oprezom prati razvoj situacije i čeka povratak vratara u Fenerbahçe, a onda odlazak za Zagreb.

Livaković je krajem ljetnog prijelaznog roka posuđen Gironi do kraja sezone, dok mu ugovor s Fenerbahçeom traje do ljeta 2028. Ipak, u katalonskom klubu nije odradio ni minute – trener Michel cijelo je vrijeme prednost davao Paulu Gazzanigi.

Livaković je već odlučio okončati boravak u Gironi i napustiti Španjolsku nakon što tijekom cijele jeseni nije dobio nijednu minutu na terenu. Kako piše turski Fotomac, hrvatski reprezentativni vratar vraća se u Fenerbahçe tijekom zimske stanke, što ujedno otvara vrata njegovom mogućem povratku u Dinamo. Čim se raskine posudba s Gironom, Livaković bi se u siječnju mogao ponovno priključiti plavima.

Prethodna dva i pol mjeseca Livaković je branio isključivo u dresu hrvatske reprezentacije, u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. U Gironi je, unatoč visokom statusu i iskustvu, ostao rezervna opcija bez perspektive.

Livaković je za Dinamo branio čak 293 puta prije nego što je u ljeto 2023. otišao u Fenerbahçe u transferu vrijednom 6,6 milijuna eura. Prvu sezonu u Istanbulu proveo je kao prvi vratar, a polovicu druge također je držao poziciju broj jedan.

Uglavnom, povratak Livija u Dinamo nije više samo mogućnost, nego vrlo izgledan scenarij. Plavi bi u siječnju mogli dobiti natrag svog dugogodišnjeg prvog vratara, ako se sve formalnosti posudbe riješe kako se očekuje.
Fenerbahce GNK Dinamo Girona Dominik Livaković

TB
The blade
20:55 07.12.2025.

dobro rješenje, pogotovo za Filipovića da uz Livakovića....Nevistić je sam kriv što je ispao iz kombinacija, imao je šansu i uprskao

