POZNATI NOGOMETAŠ

Vrijeđao poznate na društvenim mrežama pa završio u zatvoru, procurio sadržaj objava

Former footballer Joey Barton attends Liverpool Crown Court for sentencing following his guilty verdict for online harassment
Peter Powell/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
08.12.2025.
u 17:04

Bivši engleski nogometaš Joey Barton (43) osuđen je na šest mjeseci zatvora, uvjetno na 18 mjeseci zbog objavljivanja uvredljivih poruka na društvenim mrežama

Bivši veznjak Manchester Cityja, Newcastle Uniteda, Queens Park Rangersa, Marseillea i Rangersa osuđen je zbog šest objava usmjerenih protiv britanskog voditelja Jeremyja Vinea i dvije komentatorice, Lucy Ward i Eni Aluko. Tužitelji su kazali kako su njegove poruke "prešle granicu između slobode govora i zločina", dok se Barton branio kako su njegove objave bile provokativne i "zadirkivanje" te da nisu imale za cilj izazvati uznemirenost ili tjeskobu.

U jednoj od objava, Barton je nazvao Lucy Ward i Eni Aluko "Fredom i Rose West nogometnih komentatora", aludirajući na dvoje zloglasnih britanskih serijskih ubojica. Također je objavio poruku u kojoj je bivšu englesku reprezentativku Aluko usporedio s "kategorijom Josifa Staljina i Pola Pota", optužujući je da je "ubila uši stotina tisuća, ako ne i milijuna, nogometnih navijača". Sud ga nije osudio zbog same usporedbe, već zbog ilustracije koja je pratila njegovu poruku.

Bivši nogometaš, koji ima 2.5 milijuna pratitelja na X-u, osuđen je i zbog objave u kojoj je napisao da je Aluko, rođena u Nigeriji, angažirana samo u ime etničke raznolikosti. U drugoj objavi je povukao analogiju između televizijskog voditelja Jeremyja Vinea i američkog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.

Barton je osuđen na šest mjeseci zatvora, uvjetno na 18 mjeseci, te mu je izrečena zabrana kontakta s Aluko, Wardom i Vineom. Također će morati obavljati neplaćeni rad u zajednici.

zatvor Joey Barton

Komentara 1

CA
carteagle
17:33 08.12.2025.

I onda jos neki vele da Musk govori gluposti u vezi EUa...

