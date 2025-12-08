Vrijeđao poznate na društvenim mrežama pa završio u zatvoru, procurio sadržaj objava

Bivši veznjak Manchester Cityja, Newcastle Uniteda, Queens Park Rangersa, Marseillea i Rangersa osuđen je zbog šest objava usmjerenih protiv britanskog voditelja Jeremyja Vinea i dvije komentatorice, Lucy Ward i Eni Aluko. Tužitelji su kazali kako su njegove poruke "prešle granicu između slobode govora i zločina", dok se Barton branio kako su njegove objave bile provokativne i "zadirkivanje" te da nisu imale za cilj izazvati uznemirenost ili tjeskobu.

U jednoj od objava, Barton je nazvao Lucy Ward i Eni Aluko "Fredom i Rose West nogometnih komentatora", aludirajući na dvoje zloglasnih britanskih serijskih ubojica. Također je objavio poruku u kojoj je bivšu englesku reprezentativku Aluko usporedio s "kategorijom Josifa Staljina i Pola Pota", optužujući je da je "ubila uši stotina tisuća, ako ne i milijuna, nogometnih navijača". Sud ga nije osudio zbog same usporedbe, već zbog ilustracije koja je pratila njegovu poruku.

Bivši nogometaš, koji ima 2.5 milijuna pratitelja na X-u, osuđen je i zbog objave u kojoj je napisao da je Aluko, rođena u Nigeriji, angažirana samo u ime etničke raznolikosti. U drugoj objavi je povukao analogiju između televizijskog voditelja Jeremyja Vinea i američkog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.

Barton je osuđen na šest mjeseci zatvora, uvjetno na 18 mjeseci, te mu je izrečena zabrana kontakta s Aluko, Wardom i Vineom. Također će morati obavljati neplaćeni rad u zajednici.