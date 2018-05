Hrvati imaju fantastičan vezni red, podsjećaju me na jednu momčad!

Argentinska zvijezda Lionel Messi u intervju za TV Trece poručio je kako nema namjeru napustiti Barcelone. Ne može zamisliti da u karijeri zaigra za neki drugi europski klub.

- Barcelona će biti moja jedina momčad - rekao je Messi, a onda se dotakao izgleda argentinske reprezentacije na SP-u u Rusiji.

- Realno, nismo najbolja reprezentacija na svijetu. Jako teško možemo doći do naslova prvaka. No, pokušat ćemo ostvariti san i doći do kraja. U skupini moramo biti dobri kako bismo povećali samopouzdanje. No, naša skupina nije nimalo lagana - naglasio je Messi.

Argentina igra u skupini D zajedno s Hrvatskom, Islandom i Nigerijom. Drugu utakmicu na SP-u gauči igraju 21. lipnja protiv vatrenih.

- Island je već na EP-u pokazao da može igrati protiv svakoga, Hrvatska ima fantastičan vezni red te sjajno kontroliraju loptu, podsjećaju me na Španjolce. Nigerija nas je kroz prošlost znala ugodno iznenaditi - kazao je Messi.

Argentinac se prisjetio kako mu je jedan suigrač rekao da bi bio svjetski prvak da je odlučio igrati za Španjolsku.

- Osvojiti naslov svjetskog prvaka s Argentinom bilo bi nešto posebno. Mijenjao bih neke trofeje s Barcelonom za jedan s reprezentacijom! - prisnažio je Messi.