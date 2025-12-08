Kaotične scene nakon poraza Reala: Svlačionicom letjeli razni predmeti, igrači su izvan sebe

Nedjeljni domaći poraz od Celte Vigo (0:2) prelio je čašu strpljenja u Madridu i gurnuo trenera Xabija Alonsa na rub otkaza. Momčad koja je krajem listopada pobjedom protiv Barcelone imala pet bodova prednosti, sada je pala na četiri boda zaostatka za najvećim rivalom, uzevši samo šest od mogućih 15 bodova u zadnjih pet kola. Utakmica protiv Celte bila je slika potpunog raspada: Fran Garcia isključen je u 64. minuti, Alvaro Carreras u nadoknadi, a crveni karton je zbog prosvjeda s klupe dobio čak i mladi Endrick. Da stvar bude gora, stoper Eder Militao teško se ozlijedio i bit će izvan terena tri do četiri mjeseca, a navijači su momčad ispratili salvom zvižduka.

Odmah nakon utakmice, predsjednik Florentino Perez i generalni direktor Jose Angel Sanchez održali su krizni sastanak na kojem se raspravljalo o Alonsovoj sudbini. Prema izvorima iz kluba, zaključak je jasan: poraz od Manchester Cityja u srijedu u Ligi prvaka značio bi i kraj za bivšeg veznjaka. Iako uprava ne smatra Alonsa jedinim krivcem, nezadovoljni su imidžem momčadi i rezultatima, a posebno ih brine činjenica da značajan dio svlačionice ne prihvaća trenerove ideje. Scene nakon poraza bile su kaotične, letjeli su predmeti, a svaki pokušaj da se krivnja svali na suca odmah je prekinut uz riječi: "To je loš izgovor."

Problem je, međutim, dublji od samih rezultata. Još je Carlo Ancelotti upozoravao Alonsa kako je ovo "najteža svlačionica" u njegovoj karijeri, ne zbog loših ljudi, već zbog sukobljenih interesa. Kylian Mbappé razmišlja o svojim rekordima, Vinicius se brine da ne izgubi autoritet, a kapetan Federico Valverde još nema potrebnu zrelost. Pokazalo se to i nakon El Clásica, kada je Vinicius prkosno reagirao na zamjenu, a klub nije zaštitio trenera. Taj trenutak narušio je Alonsov autoritet iz kojeg se očito nije oporavio, a svlačionica nikada nije u potpunosti prihvatila njegovu metodologiju.

Alonso je po dolasku najavio "rock and roll" nogomet – agresivan presing i napade s jasnim identitetom. No, umjesto toga, dobio je momčad koja ne vjeruje u njegov plan. Igrači su se žalili na previše videoanaliza i zahtjeva, preferirajući igru na instinkt. Uz to, Alonso nije dobio pojačanja koja je želio, poput Martina Zubimendija, veznjaka koji bi donio ritam i organizaciju. Jude Bellingham, od kojeg se očekivalo da će biti ključan, ne snalazi se najbolje u veznom redu, dok su napadači u potpunoj blokadi: Vinicius nije zabio 11, a Rodrygo čak 33 utakmice.

U slučaju otkaza, Real Madrid već ima spremna rješenja. Najviše se cijeni Alvaro Arbeloa, bivši branič i trenutni trener Realove rezervne momčadi Castille. Ipak, najveća Perezova želja i dalje je Zinedine Zidane, čovjek koji se već vraćao u sličnim kriznim situacijama. Iako se Francuza povezuje s klupom francuske reprezentacije, Perezovo povjerenje i privrženost mogli bi biti presudni. Srijeda i okršaj s Englezima dat će konačan odgovor, no čini se da su Alonsovi dani na Bernabéuu odbrojani.