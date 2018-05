Badelj: Momčad smo koja izaziva veliki respekt kod protivnika

Momčad smo koja, kada stane na teren, izaziva veliki respekt kod protivnika - izjavio je hrvatski nogometni reprezentativac Milan Badelj, uoči treninga naše izabrane vrste kojim su u ponedjeljak u Rovinju nastavili s prvim dijelom priprema za Svjetsko prvenstvo u Rusiji.

Po paklenoj vrućini koja je već ujutro iznosila oko 28 stupnjeva, vatreni su trenirali pod budnim okom izbornika Zlatka Dalića i njegovih suradnika. Nitko se od igrača ne žali na umor ili na ozljede a trojica finalista Lige prvaka, Modrić, Kovačić i Lovren, priključit će se reprezentaciji najkasnije do četvrtka.

- Motivacija nije sporna. Do sada smo bili zauzeti klupskim obvezama, no sada smo svi 'unutra' i jedva čekamo da sve konačno počne. U Rovinju nam je uvijek odlično, imamo idealne uvjete, od smještaja u hotelu do terena, gdje je travnjak svaki put sve bolji, tako da su svi uvjeti idealni - kazao je novinarima prije treninga Milan Badelj dodavši kako vjeruje da će izbornik Dalić u ovom djelu priprema inzistirati na zajedništvu, s obzirom da su individualno jaki i moćni.

- Jasno je da ćemo težiti posjedu, odnosno kreiranju prilika kroz taj posjed, ali tek smo na početku. Pojedinačna kvaliteta nije upitna. Naravno da imamo i mana, kao i svaka druga ekipa, no imamo nevjerojatno jaku podlogu za stvoriti jednu ekipu koje bi se jako puno reprezentacija na SP-u trebalo bojati, ne samo zbog imena već i zbog kvalitete. Vjerujem da smo momčad koja, kada stane na teren, izaziva veliki respekt kod protivnika - kazao je Badelj dodavši kako reprezentaciji treba podrška, pozitivna atmosfera i ono pozitivno "ludilo" prije ovako velikih turnira.

- Kada se stvori prava atmosfera koja te gura naprijed, onda je i nama lakše. To će nam dati dodatni motiv - istaknuo je kapetan Fiorentine te dodao:

- Meni je čast biti član ovog veznog reda koji je i po uspjesima, imenima i kvaliteti sigurno među najboljima na svijetu.

Govoreći o klupskoj sezoni istaknuo je kako je sezona bila čudna, možda najčudnija u njegovoj karijeri.

- Fiorentina je na kraju završila na osmome mjestu koje nas ne vodi u Europu. Zasigurno je tragedija s Davideom Astorijem promijenila sve nas, utjecala na način koji mogu pojmiti osobe koje su izgubile nekog koji im je bio tako blizak. Sve to te navodi da se upitaš koje su prave životne i moralne vrijednosti - izjavio je Badelj.

Komentirajući posljednje informacije talijanskog tiska, koji navodi kako su Milan i Lazio trenutačno jedini međusobni oponenti u operaciji dovođenja hrvatskog reprezentativca, Badelj je istaknuo kako o njegovoj budućnosti i o novom klubu ne želi govoriti.

- O mojoj budućnosti ne bih na ovaj način komunicirao. O tome što će se događati, znat će se kroz dan-dva - poručio je Badelj.

Vratar Dominik Livaković novinarima je potvrdio kako je atmosfera u reprezentaciji vrlo dobra i ona je, smatra on, od iznimne važnosti da uspjeh.

- Subašić i Kalinić su puno iskusniji od mene i mislim da se za golmane ne trebamo bojati. To je meni dobra prilika da naučim od njih, kroz razgovor, ali i kroz treninge - poručio je Livaković.

Do prve utakmice na Svjetskom prvenstvu, one između Hrvatske i Nigerije, preostalo je točno dvadeset dana a Dinamov vratar očekuje uspjeh.

- To je prva utakmica na turniru koju trebamo dobro odraditi. Ako pobijedimo prvu utakmicu, a mislim da hoćemo, onda će nam biti lakše - zaključio je Livaković.