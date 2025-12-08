Osijek je zavio u crno i pokazao kakav je, a tu ne namjerava stati: 'Konačno mi se otvorilo'

Istra 1961 ostvarila je jednu od najvećih pobjeda u svojoj povijesti, deklasiravši Osijek na Opus Areni rezultatom 5:1, a apsolutni junak susreta bio je Smail Prevljak. Iskusni centarfor, koji je stigao kao veliko pojačanje iz njemačke Herthe, s tri pogotka i dvije asistencije sudjelovao je u svakom golu Puljana te je na najbolji mogući način demonstrirao klasu zbog koje je i doveden na Drosinu kao istinski "killer".

"Nema ljepšega za napadača od golova i asistencija, a mene je u Osijeku baš išlo. Drago mi je da mi se konačno otvorilo i u HNL-u", izjavio je Prevljak nakon utakmice za službenu stranicu SHNL-a, ne skrivajući zadovoljstvo. Ovo mu nije prvi put da postiže "hat-trickove", uspijevalo mu je to triput u Austriji i dvaput u Belgiji, no ova predstava ima posebnu težinu. "Vjerujem da sam ovom utakmicom potvrdio da su čelnici kluba bili u pravu kad su me dovodili i da će biti još ovakvih partija", dodao je samouvjereno.

Njegov dolazak u Pulu odjeknuo je kao prava bomba, jer se radi o igraču s bogatim međunarodnim iskustvom i 27 nastupa za reprezentaciju BiH. Karijeru je gradio u sustavu Red Bulla, igrajući za Leipzig i Salzburg, a posebno je bio efikasan u belgijskom Eupenu. Prije dolaska u Istru nosio je dres slavne njemačke Herthe, što dovoljno govori o njegovom pedigreu. Sportski direktor Saša Bjelanović opisao ga je kao "napadača realizatora" kakvog su dugo tražili.

Doznajemo: Zlatko Dalić vodit će jednog od najvećih hrvatskih talenata na Svjetsko prvenstvo! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pobjeda u Osijeku nije slučajnost, ističe Prevljak, već plod kontinuirano dobre igre koju Istra prikazuje. Ambicije kluba su visoke, a on se u njih savršeno uklapa. "Istra 1961 igra najbolju sezonu u povijesti kluba, vjerujem da možemo nastaviti u tom ritmu i pokušati do kraja sezone izboriti nastup u Europi. Vjerujem da smo na dobrom putu", poručio je napadač, čiji su osobni ciljevi pomoći momčadi da ostvari zacrtano.

Puljane nakon povijesnog trijumfa čeka novi veliki ispit – derbi "della Učka" protiv zahuktale Rijeke na Drosini. Prevljak i suigrači u taj dvoboj ulaze puni samopouzdanja. "Derbiji s Rijekom uvijek donose odličnu atmosferu. Znamo da Rijeka ima kvalitetnu momčad, ali i nas će se nešto pitati. Trudit ćemo se zadržati ovu razinu forme i pokušati osvojiti bodove", najavio je Prevljak, iskazujući poštovanje prema aktualnom prvaku.

Nakon nekoliko mjeseci u Hrvatskoj, Prevljak je već formirao pozitivno mišljenje o kvaliteti natjecanja. "Već dvije ili tri sezone intenzivno pratim SHNL i svake godine vidi se napredak. Liga je sve izjednačenija, a važno je i da je postala zanimljiva Europi, zbog čega dolaze igrači s međunarodnim pedigreom", zaključio je Smail Prevljak, čiji je cilj jasan – postići što više pogodaka i pomoći Istri u ostvarenju povijesnog uspjeha.