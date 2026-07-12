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POVRATAK 'ZLOGLASNOG'

McGregor se vratio nakon pet godina pa izgubio za samo 65 sekundi: Ponovno je presudila ozljeda

Conor McGregor
PA Wire/Press Association/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
12.07.2026.
u 08:50

Na početku borbe uputio je udarac nogom, ali je izgubio ravnotežu i pao. Ubrzo nakon toga pokušao je isti udarac, ali je ponovno izgubio ravnotežu i završio na podu

Ponajveća zvijezda u povijesti MMA Connor McGregor vratio se u kavez nakon pet godina pauze i predvodio UFC-ovu priredbu UFC 329. Na njegovu nesreću, povratak nije dugo trajao jer ga je Max Holloway svladao tehničkim nokautom u prvoj rundi, nakon samo 65 sekundi borbe.

Treba reći kako je je McGregor pobijedio praktički sam sebe. Na početku borbe uputio je udarac nogom, ali je izgubio ravnotežu i pao. Ubrzo nakon toga pokušao je isti udarac, ali je ponovno izgubio ravnotežu i završio na podu. Nakon toga krenuo je u boksačku razmjenu, ali je i treći put završio na podu.

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Ubrzo je postalo jasno kako nešto nije u redu s McGregorovom desnom nogom te je meč prekinut i Holloway je proglašen pobjednikom. Irski borac teško je ozlijedio koljeno, a predsjednik UFC-a Dana White otkrio je nakon priredbe kako sumnjaju na puknuće prednjeg križnog ligamenta. 

Podsjetimo, McGregoru se neđto slično dogodilo i u njegovom posljednjem meču kada mu je pukla lijeva noga u borbi s Dustinom Porierom.
Ključne riječi
Max Holloway ozljeda UFC Conor McGregor

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