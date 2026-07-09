'Opijen uspjehom pomislio sam da sam nedodirljiv i ovo je bilo 30 dana spuštanja na zemlju'

Marko Martinjak, svjetski prvak BKB organizacije u boksu bez rukavica, napravio je prilično neuobičajen potez. Naime, sedam dana po izlasku iz istražnog zatvora gdje se našao zbog opasnosti od ponavljanja nasilničkog djela, Martinjak je sazvao press konferenciju.

A zacijelo vam je poznata priča s tog malonogometnog turnira na kojem je zaiskrilo između oštećenika Tomislava Mrkonjića i za "teške tjelesne ozljede", izazvane udarcem glavom, optuženog Martinjaka. A kakva je tu trenutačno pravna situacija pokušao je pojasniti Markov odvjetnik Bojan Opačić:

- DORH sata mora provesti određene dokazne radnje kako bi se utvrdile činjenice oko dinamike događaja. Tu valjda utvrditi je li tu riječ o nesportskom ponašanju, možda i nekom sportskom folkloru, i nije u redu pretpostavljati da je došlo do kaznenog djela. Uostalom, zbog činidbe koja jest bila neprimjerena Marko se odmah ispričao javno. Osim toga, ovog časa ne postoji nikakva meritorna odluka niti optužnica. Ako do podizanja optužnice dođe ono će zacijelo biti i medijski popraćeno kao i cijeli slučaj dosad.

Što se, zapravo, dogodilo tek treba utvrditi:

- Što se uistinu dogodilo i da li postoje teške tjelesne ozljede odlučit će sudsko vještačenje no činjenica je da je ovaj put došlo do iskakanja iz uobičajene prakse. Zbog jednog događaja iz sfere nesportskog, za što se Marko ispričao, nije bilo potrebe za takvom hajkom koja se odrazila i na percepciju suda. Naš je stav da nije bilo potrebe za istražnim zatvorom i s obzirom na neke druge nasilničke događaje, i kakve su u tim slučajevima bile odluke, ova odluka suca istrage bila je radikalna.

Je li Markova prošlost, a on je u ranim 20-im proveo neko vrijeme u zatvoru, utjecala na percepciju medija pa i suda?

- Ona je očito došla do izražaja. Ja tu ne optužujem medije jer oni su pisali što smatraju da je bitno. Iznosili su se detalji iz prošlosti mog klijenta koji su neupitni, oni nisu tajna, to je nešto što je društveno poznato, no mi smatramo da se to nije smjelo odraziti na procjenu konkretnog događaja. Jer, to je predmet postupanja a ne njegova prošlost - kazao je Martinjakov odvjetnik dodavši još i ovo:

- Sam oštećenik je iznio stav da ne postoji potreba za progonom no DORH u ovom slučaj postupa po službenoj dužnosti.

Bilo kako bilo, teško se sjetiti kada je netko posljednji put učinio isto što i Martinjak. A to je da je odmah po izlasku iz pritvora, i 30-dnevnog boravka u Remetincu, sazvao presicu.

- Žao mi je što smo se morali okupiti iz ovog razloga a ne radi mog napada na neki novi naslov. No, ja se dobro osjećam a jedino što sam malo lakši nego prije.

A lakši je najmanje pet kilograma jer vjerojatno se nije rodio taj koji se na zatvorskoj hrani udebljao.

- Hranio sam se najviše rižom, posnim sirom, čokolinom i zobenim pahuljicama i dobro je da od toliko zobi sada ne ržem - Marko se prvo našalio a onda ozbiljno odgovorio:

- Shvatio sam da tu gdje jesam moram provesti neko vrijeme pa sam i trenirao. Doduše, dok je vama bilo 37 stupnjeva meni je u ćeliji bilo 55 uz 80 posto vlage, dakle, vlažnije nego na Tajlandu. Znao sam da sam nezasluženo zatvoren ali sam spoznao neke stvari o sebi i, da se malo našalim, preporučujem svima ako imaju problema da se odu malo "odmoriti".

Kako su uopće izgledati treninzi u okruženju u kojem ih je radio?

- Nisam koristio mogućnost za "street workout" jer je između 11 i 16 sati bilo prevruće. Ja sam trenirao, nakon pokoje kave, oko devet ujutro. Ponedjeljkom, srijedom i petkom sam trenirao snagu za što sam koristio sklekove ali i jednu klupu od 15 kilograma koju sam dizao. Isto tako, punili smo vodom boce od gaziranih pića. "Shadow" boks sam radio utorkom i četvrtkom koristeći bučice od pola kilograma. Unutra je bio i jedan momak koji je svojedobno nešto trenirao pa samo radili školu boksa. I da, šetao sam svaki dan po 10 do 12 kilometara koliko bih napravio za ona dva sata šetnje po krugu.

S obzirom na to da je taj trening izgledao koliko toliko strukturirano, a da je Marku bilo zabranjeno koristiti mobitel (kao i svakom zatvoreniku), kako je njegov tim s njim komunicirao. A trenerski tim kojeg čine Jasmin Berisha, Igor Divjanović i Vedran Pereković, ovako je na to odgovorio:

- Komunikacija je bila otežana i išla je preko supruge, Markova oca i odvjetnika. Marko je trenirao koliko su mu uvjeti dozvoljavali i sada je na nekih 70 posto svojih mogućnosti. No, mi vjerujemo da imamo dovoljno vremena da ga dignemo na 100 posto za borbu koju će imati 29. kolovoza u Miamiju.

A tu priredbu priređuje BKB, organizacija u kojoj je Marko vlasnik pojasa prvaka, i koja se, po kazivanju njegova menadžera Petra Colnara, ponudila za pomoć.

- Oni su bili upoznati sa svime što se dogodilo i nudili su svoju pomoć, čak i financijsku, za kojom nije bilo potrebe.

Nije bilo potrebe niti za takvim Markovim ponašanjem na malonogometnom terenu no on je, kaže, svoju lekciju naučio. A lekcija kaže da javno poznate osobe u javnom prostoru moraju itekako paziti na svoje ponašanje.

- Od sada ne idem nikamo, i to sa šiltericom nabijenom na glavu, osim na relaciji kuća - dvorana i eventualno na kavu u kvartu. Od strane organizatora bili smo pozvani na Thompsonov koncert no ja sam se na tome zahvalio. Ne želim se više toliko izlagati. Uostalom, što radiš u tišini to najbolje odjekne.

Kajući se za odveć temperamentnu reakciju na verbalnu provokaciju, svjetski prvak u boksu bez rukavica, kazao je:

- Nakon 22 dana boravka u Remetincu, srce mi se slomilo, kada sam na telefon čuo pokćerku koja je mislila da sam na putu u Japanu jer ju supruga Karla i ja nismo htjeli opterećivati mojom situacijom. U jednu ruku mi je ovaj 30-dnevni zatvor i dobro došao jer sam u više navrata shvatio da sam poletio opijen uspjehom. Ako se bavite ovakvim sportom to se događa jer vi ste u ringu sami i vi ste taj koji treba dobiti ili zadati batine. Opijen svojim pobjedama, pomislio sam a sam nedodirljiv a pokazalo se da baš i nisam. Bilo je ovo 30 dana triježnjenja i spuštanja na zemlju.