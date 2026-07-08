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MILIJUNI PREGLEDA

VIDEO Macron pokušao poljubiti ruku Erdoganove supruge, snimka njezine reakcije postala viralni hit

Foto: REUTERS
1/4
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
08.07.2026.
u 20:24

Na videosnimci zabilježen je njihov susret tijekom službenog pozdravljanja. Macron prilazi prvoj dami Turske i prihvaća njezinu ruku, a u jednom trenutku naginje se prema njoj

Kratka interakcija između francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i supruge turskog predsjednika Emine Erdoğan tijekom sastanka na vrhu NATO-a u Turskoj privukla je veliku pozornost na društvenim mrežama, gdje se snimka ubrzano širi i prikuplja milijune pregleda. Na videosnimci zabilježen je njihov susret tijekom službenog pozdravljanja. Macron prilazi prvoj dami Turske i prihvaća njezinu ruku, a u jednom trenutku naginje se prema njoj. Istodobno, Emine Erdoğan povlači ruku, nakon čega se pozdrav nastavlja bez zadržavanja.

Upravo je taj nekoliko sekundi dug trenutak potaknuo brojne komentare i različita tumačenja na društvenim mrežama. Dio korisnika smatra da je riječ o nespretnom protokolarnom trenutku, dok drugi vjeruju da je došlo do nesporazuma zbog različitih kulturnih i vjerskih običaja. Snimka se u međuvremenu proširila brojnim društvenim mrežama te izazvala veliku pozornost korisnika diljem svijeta. Nedugo nakon toga kamere su zabilježile i susret s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom, koji je tijekom rukovanja nekoliko trenutaka dulje zadržao Macronovu ruku, što je također izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.
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Ključne riječi
NATO Erdogan Emmanuel Macron

Komentara 2

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SE
Serđo23
21:10 08.07.2026.

Pravi se kao da ne zna pravila ponašanja u muslim . Svijetu , a vidljivo je da je Marokanac ili Tunižan !

ML
mladaklada
20:53 08.07.2026.

Čudi me to za Macrona. Predsjednik države renomea i političke pozicije poput Francuske trebao bi imati bolju i promptniju službu za protokol i iskusnog službenika za protokol stalno na raspolaganju za situacije u realnom vremenu, poput ove. Takve stvari se provjeravaju i dogovaraju unaprijed, tko se s kim rukuje, što je primjereno izgovoriti, itd. Obzirom da je riječ o islamskoj zemlji, jer Turska odavno nije više sekularna, ovo ispada diplomatski miniskandal koji uvredljivi domaćini neće zaboraviti.

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