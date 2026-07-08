VIDEO Macron pokušao poljubiti ruku Erdoganove supruge, snimka njezine reakcije postala viralni hit

Kratka interakcija između francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i supruge turskog predsjednika Emine Erdoğan tijekom sastanka na vrhu NATO-a u Turskoj privukla je veliku pozornost na društvenim mrežama, gdje se snimka ubrzano širi i prikuplja milijune pregleda. Na videosnimci zabilježen je njihov susret tijekom službenog pozdravljanja. Macron prilazi prvoj dami Turske i prihvaća njezinu ruku, a u jednom trenutku naginje se prema njoj. Istodobno, Emine Erdoğan povlači ruku, nakon čega se pozdrav nastavlja bez zadržavanja.

🤝 An awkward moment between Macron and Turkey's First Lady at the NATO summit is going viral



Footage from the event appears to show French President Emmanuel Macron attempting to kiss Emine Erdoğan's hand, but she keeps hold of her wrist and the gesture never happens.



That… pic.twitter.com/9XKK9yrxGz — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026

Upravo je taj nekoliko sekundi dug trenutak potaknuo brojne komentare i različita tumačenja na društvenim mrežama. Dio korisnika smatra da je riječ o nespretnom protokolarnom trenutku, dok drugi vjeruju da je došlo do nesporazuma zbog različitih kulturnih i vjerskih običaja. Snimka se u međuvremenu proširila brojnim društvenim mrežama te izazvala veliku pozornost korisnika diljem svijeta. Nedugo nakon toga kamere su zabilježile i susret s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom, koji je tijekom rukovanja nekoliko trenutaka dulje zadržao Macronovu ruku, što je također izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Salutations à la France transmises ! pic.twitter.com/rHKEr8e7G5 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 8, 2026