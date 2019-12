Ćiro potpuno otvoreno: Zna se tko je kriv što Dinamo nije prezimio, recimo to naglas

Trener svih trenera Miroslav Blažević (84) analizirao je najznačajnija nogometna zbivanja u protekloj godini. Kako ste doživjeli Dinamovu jesen u Ligi prvaka, je li to bio korak natrag u odnosu na prošlu sezonu?

– Bjelica je napravio veliki pomak otkako je došao i imamo razloga svi vjerovati mu. No, imao je jednu fatalnu pogrešku. Kad ga toliko hvalimo, moramo ga i kritizirati, on je suviše mudar da bi to krivo shvatio. Kada vodiš 3:1 u posljednjoj minuti utakmice, ne smiješ to prokockati.

Gledao sam s kakvim oduševljenjem slavi treći pogodak Dinama protiv Šahtara i konstatirao: “Gotovo je, nije više unutra.”. On je ipak mlad trener i to je razlog zašto Dinamo nije prezimio. Da, kriv je, trener je kriv! Bio je siguran da je sve gotovo. Tako je i Bilić napravio igrajući protiv Turaka u Beču. Skači i slavi kad je kraj, a ne prije kraja utakmice! – kaže Blažević.

Mlinka bolji od Olma

Je li Bjelici na maksimirskoj klupi lakše što nema Zdravka Mamića u blizini ili mu je teže?

– Mamić je od Dinama napravio Juventus, a Dinamo je uvijek bio siromašni klub. Ali Mamić je čovjek koji misli da sve zna, ulazi u svlačionicu, on bi razje... i Dalića i Bjelicu.

Dakle, dobro je da nije blizu Nenadu Bjelici?

– A zašto me stalno tjerate da to kažem? Pa uništio je sve živo! Napravio je Juventus, a uništio toliko trenera, mijenjao ih je kako je htio, provodio silu, bio je apsolutni gospodar... Ma pustimo Mamića...

Tko je za vas najbolji hrvatski nogometaš u ovoj godini?

– Modrić. Apsolutno! Modrić, pa dugo nitko, pa opet Modrić.

A Petković, Oršić?

– Znate tko je Luka Modrić? Čovjek koji me toliko puta “zaje...” kad sam u igri vidio rješenje i rekao – daj loptu tamo. A on je nije dao, nego se okrenuo i – našao još bolju situaciju. Kad je lopta kod njega, ona je kao u banci.

Kritizirali ste Brunu Petkovića, a on je napredovao i sjajno igrao za Dinamo i reprezentaciju?

– Čestitam ti, Petkoviću, ti si se sigurno preispitao. Imaš 25 godina, ali još nisi potpuno u karijeri afirmirao svoje neupitne kvalitete. U ovoj dobi, o tebi je već trebao pričati cijeli nogometni svijet, kakve kapacitete imaš. Malo si se popravio, jer si shvatio da ti samo permanentno potvrđivanje donosi afirmaciju, pa reputaciju, pa renome. Ti si za sada samo afirmirani igrač. Nastaviš li davati takve predstave u kontinuitetu, onda će to već biti reputacija.

Je li Petković u rangu naših najvećih napadača Davora Šukera i Marija Mandžukića?

– Ne spominjite Šukera jer oni ne idu u istu rečenicu. Šuker je bio prvi golgeter svijeta, i to ne slučajno. Čekat ćemo još dugo da se rodi još jedan Šuker.

Kako doživljavate Olma? Je li on najbolji Dinamov igrač u zadnjih nekoliko godina? Vrijedi ili zaista 50 milijuna eura?

– Znate li što je Marko Mlinarić bio u svoje vrijeme za Danija Olma? Svemirski brod! Ne može nitko osporiti činjenicu da ga je uzela španjolska reprezentacija, sigurno već sad ima velike reference. Nažalost, ja ne mogu s nekim oduševljenjem reći “to je to!”. Nema dvojbe da će Olmo otići za dobre pare. Jedino ako se Mamić nije umiješao u posao, onda neće biti velike pare – uvjeren je Blažević.

Što predviđate Bjelici nakon što Dinamo rasproda momčad? Hoće li imati snage, energije i znanja izgraditi novi moćni Dinamo?

– Mi se svi čudimo, ja prvi, kako Bjelica mijenja momčad u svakoj utakmici, čak i 80 posto igrača, i uvijek pobijedi. S 1:0, ali pobijedi. Ne možete mu osporiti da preuzima rizik kako bi afirmirao i one koji kod drugog trenera ne bi nikad dobili priliku. To je njegova vrlina i bilo bi jako nepravedno da se obeshrabri. Ali, Bjelica, imaj svijest da si kriv!

Bjelica je izjavio da želi biti izbornik?

– Možda za pet-šest godina. Svi žele biti izbornici. Ambicioznost nije grijeh, ali zasad imamo vrlo uspješnog izbornika.

Koliko je Mario Stanić bio značajan u vatrenima?

– Mnogo značajniji od kote koju ima u nogometnome svijetu. To mi je jako žao. Žao mi je nadasve jer sam gotovo izgubio mjesto izbornika kada sam darežljivo otišao iz Splita s reprezentacijom igrati utakmicu na Brač, gdje se on teško ozlijedio.

A bio je tada u najvećoj formi. Stanić je za mene povijesni čovjek, jer je on prirodna, rijetko viđena inteligencija – ističe Blažević i prepričava kako je od Stanića svojedobno stvorio bočnoga igrača:

– Ja mu kažem da će na poziciju najznačajnijeg igrača, desnog bočnog! On mi kaže: “Šefe, ja sam centarfor, ne mogu ništa drugo biti!”. Ja uzvraćam: “Ti si moj k...c, ti si bočni!”.

I nabrojim mu pet zadaća koje ima: zaustavljati suparničko krilo, odmah se pridruživati u središnjici da se nastavi kontinuitet, pa otići u završnicu, da centrira i zabije gol, a peta je zadaća vrlo delikatna: kad ode Štimac, presjeći suparnika koji je probio našeg Jarnija i napustio svoju vitalnu poziciju. Rekao sam mu: “Ti odlaziš s beka na središnju poziciju i braniš taj najvitalniji dio!”

Je li prihvatio sve zahtjeve?

– Da, on bi i danas bio suvremeni igrač. Imao je moć.

A kao osoba?

– Nikada neću moći dovoljno zahvaliti Bogu što nisam napravio pogrešku koju sam zamalo napravio. Asanović je u tom trenutku renomirani igrač, a Stanić je tek počeo igrati za reprezentaciju.

Igramo protiv Danske na Euru 1996., i on se svađa s Asanovićem na poluvremenu. Ja kažem Mariju: “Moraš biti kuš, pa ti tek tražiš svoje mjesto ovdje”. I hoću ga zamijeniti, a onaj Ofarbani (Barić, nap.a.) stalno mi gura Jurčevića.

I u zadnji čas odustanem od te ideje, sve se smiri, a nakon toga su Danci napravili penal na Staniću. A on je u poluvremenu već bio gotov u mojoj blesavoj glavi. Stanić je jedna moja divna uspomena.

Kako će funkcionirati u Hajduku, gdje struka baš nema puno vremena?

– Ako bijele netko može spasiti u ovoj situaciji, onda je to on. Sad je samo problem koliko će oni biti spremni prihvatiti njegove sugestije, jer on je toliko inteligentan da je u stanju stvoriti ozračje kakvo oni nemaju. Jer je čestit, inteligentan i vrlo brzo dijagnosticira stvari.

Jeste li zadovoljni Zlatkom Dalićem, je li ispunio sva vaša očekivanja? Je li bilo praznoga hoda u igri reprezentacije?

– Daliću je bilo najteže jer je stvarao novu momčad i istodobno borio se za plasman na EP. Malo kojem treneru je to uspjelo. Daliću sve čestitke i kredit. Kao što kaže Mourinho: “Respekta malo, jer ja sam napravio ovo!”. I Dalić ima pravo reći: “Respekta malo, ja sam drugi na svijetu!”.

Značajna uloga na Euru

Što predviđate reprezentaciji na Euru, imamo li pravo opet tražiti tron?

– Drugo mjesto je hipoteka koja vas obvezuje. To je toliko nadarena mladost da joj moramo staviti hipoteku na leđa jer ona brani poziciju svjetskog doprvaka. A Europsko prvenstvo je ipak slabije od Svjetskog prvenstva. Do finala? Teško je prognozirati, ali s razlogom možemo očekivati da ćemo na Euru ponovno igrati značajnu ulogu.

Koji je vaš savjet Daliću? Da ode nakon Europskog prvenstva? Može li on dobiti bolji angažman od ovoga koji sada ima?

– Može, može, jer bio je vicešampion svijeta, a to je iznimna referenca. A ostao je, na čemu mu treba čestitati, jer je veliki patriot. Njegov je kredit jako velik, a to što je osigurao nazočnost na Europskom prvenstvu dodatna mu je referenca. Malo je tko od nas uspio postići dva velika rezultata zaredom. Dalić ima sve predispozicije da ostane još. Ali recite mi – tko umjesto njega, tko će ga zamijeniti? Jedino bi Mamić to riješio u autobusu, dižite ruke svi i – bit će Čačić!