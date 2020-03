Progovorio je o nepravdi i stigla opaka kazna: Omiljenog Hrvata tjeraju, nema mu spasa!?

Legendarni hrvatski nogometaš Zvonimir Boban imao je buran početak nakon što je došao u Milan pomoći svom prijatelju Paolu Maldiniju u slaganju nove momčadi talijanskog (posrnulog) velikana.

Unatoč sve boljoj formi momčadi, posljednjih se dana sve glasnije pričalo kako je izvršni direktor talijanskog kluba Ivan Gazidis na Bobanovom i Maldinijevem mjestu poželio vidjeti Nijemca Ralfa Rangnicka koji je 'stvorio' današnji RB Leipzig.

Upravo je taj potez Boban shvatio kao 'zabijanje noža u leđa' o čemu je otvoreno progovorio u intervju za Gazzettu dello sport.

- Do prije nekoliko dana mislio sam da su priče o dvjema dušama unutar kluba neistina, ali činjenica da pričamo o tome svakako nije dobra. Razočaravajuće je što se sve događa u trenucima dok momčad napreduje i kada se vidi naporan rad trenera Piolija. Napraviti to bez upozorenja je potez bez poštovanja i elegancije, a to nije Milanov način, barem ne ono čega se mi sjećamo - rekao je Boban.

A sudeći po talijanskim medijima upravo je taj istup ključan za potez za koji su se odlučili nadređeni Bobanu te danas svi vodeći tamošnji mediji pišu kako legendarni hrvatski kapetan, u paketu s Maldinijem na ljeto napušta Milan.

>>> Pogledajte kamp vatrenih na EURU 2020. godine