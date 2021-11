Cibosi pregazili Krku i izborili jednu od najvećih pobjeda u 20 sezona ABA lige

Nakon što su doživjeli pet poraza u sedam prethodnih utakmica, tri u nizu u regionalnoj ligi, košarkaši Cibone odigrali su protiv Krke svoje najbolje ovosezonsko poluvrijeme. A zahvaljujući tome, bez imalo stresa, izborili su četvrtu pobjedu u ABA ligi.



S jednom od najvećih pobjeda ovog kluba u 20 godina ABA lige (90:52) vukovi su se "ukopali" u sredini tablice a njihov trener Vladimir Jovanović tako si je "kupio" još ponešto mirnog sna. A njega zacijelo raduje što su njegovi puleni do važne pobjede došli uz čak 24 asistencije i obranu koja je primila samo 52 koša.



Upalivši turbo pogon već od prve minute, cibosi su u 15 minuti došli do "plus 23" (41:18), a nakon trice Radovčića bilo je i "plus 27" (50:23). Osim dobre obrane, poglavito na hrvatskom razigravaču Roku Stipčeviću (Gegić, Radovčić), vukovi su prednost izgradili i na iznimnoj tricaškoj preciznosti pogodivši čak sedam od prvih devet dalekometnih pokušaja.



U prvih 20 minuta, korisnošću su prednjačili kapetan Roko Prkačin (12 koševa, 4 skoka) i bijeli američki centar Nathan Reuvers (9 koševa, 4 skoka, trice 2-2) te razigravač Lovro Gnjidić (10 koševa) koji se isticao i u proigravanju suigrača (4 asista). Zapravo, vidjelo se jako dobro koliko Gnjidić (koji nije igrao protiv Zadra) znači za Ciboninu napadačku igru, posebice kada ga ide i vanjski šut. A da je fantazist pokazao je i s dodavanjem, iz igre dva na dva, za zakucavanje Vrankovića.

Cibonin trener Vladimir Jovanović trudio se zadržati defenzivni ritam pa je, nakon jedne olako primljene trice, čak i kod "plus 22" (50:28) zvao minutu odmora. Bez obzira na astronomsku prednost (52:28), Jovanović je insistirao na energičnom ulasku i u drugo poluvrijeme ne bi li tako otupio rane pokušaje gostiju da se vrate u utakmicu. Gegić je nastavio naganjati Stipčevića i cibosi su uspijevali zadržati Krku na sigurnoj razdaljini.



Simptomatično ili ne, kada je Gegić izašao, Stipčević je zabio svoju prvu tricu, no cibosi ipak nisu defenzivno popustili pa su u 30. minuti otišli na "plus 29" (70:41). A to je pak predstavljalo prostor za ležerniju završnicu za oba trenera što je Krkin strateg Dalibor Damjanović iskoristio za još pokoju minutu na kontu drugog mu Hrvata u sastavu Marka Arapovića, 25-godišnjaka koji je u karijeri imao puno pehova s ozljedama.



- S obzirom da je imao problema s ozljedama, kako u pripremnom razdoblju tako i početkom sezone, da bi došao na traženu razinu Marku će trebati još dva mjeseca. Zasad imamo strpljenja no i on će morati pokazati nešto više po pitanju njegova vraćanja - kazao je Damjanović.



A Cibonin povratnik Toni Nakić šuterski je zablistao. Nakon operacije slijepog crijeva i četverotjednog oporavka, Toniju je ovo bila tek treća utakmica koju je začinio sa tri trice (11 koševa) i tri osvojene lopte.

- Naša večerašnja tricaška uspješnost proizašla je iz obrane ali i dobrih rješenja u napadu. Bili smo nesebični, lopta je išla pa smo zato i imali toliko otvorenih šuteva. Niti jedna od naših 13 trica nije bila isforsirana ili pak sretno pogođeni šut - kazao je Nakić i naznačio:

- Ovu smo utakmicu dobili i pristupom pa se vidjelo da smo više željeli pobjedu od naših gostiju. U obrani smo se usredotočili na Stipčevića i Lapornika i kada smo ugasili njihovu kreativnost, znali smo da ćemo lakše do pobjede.



Priču o većoj sportskoj "gladi" cibosa potvrdio je i gostujući trener Damjanović koji je u svojem sastavu imao samo jednog dvoznamenkastog igrača (Gibbs, 15 koševa).

- Očekivao sam da će Cibonini igrači biti motivirani, da će dati sve od sebe da izbore ovu pobjedu. Vidjelo se da su gladni pobjede. Nama je ovo pak bila četvrta utakmica u devet dana pa nam je, osim dvojice igrača, nedostajalo i energije a Stipčević je na razigravaču morao igrati 36 i pol minuta.



A cibosi su imali energije na pretek jer je njihov trener koristio svih 12 igrača od kojih se 11 upisalo u listu strijelaca pri čemu su dvoznamenkasta bila petorica igrača (Prkačin 14, Reuvers 11, Nakić 11, Gnjidić 10, Vranković 10) dok su dvojica bili na rubu dvoznamenkastog učinka (Radovčić 9, Gegić 8). Zadovoljni strateg Jovanović, nakon velike pobjede, kazao je:



- Nakon serije lošijih rezultata, dečki su osjetili da je trenutak za pobjedu, i pokazali pravu reakciju koja za našu momčad mora biti standard. Mi smo mlad sastav i oscilirat ćemo i ubuduće pri čemu se nadam da ćemo u važnijem dijelu sezone biti stalno ovakvi. A do tada će biti uspona i padova. Moramo izgurati ideju da i kada bude najvažnije budemo ovakvi.



Ako će njihov voljni faktor biti ovakav za njih će uvijek biti mjesta u srcima Zagrepčana koji vole košarku i koji su ih sinoć nagradili aplauzom, a posebice kreativnog Gnjidića i Reuversa koji ih je opet "zabavljao" blokadama (četiri).