Zadar u dramatičnoj završnici srušio Cibonu: Anzulović 'čupao kosu'

U devetom kolu HT Premijer lige susreli su se Cibona i Zadar u Draženovom domu. Gosti su slavili u dramatičnoj utakmici prepunoj preokreta rezultatom 82:79 i izjednačili se na tablici sa Zagrepčanima, ali ostali na četvrtom mjestu, dok su drugi Splićani, a prvi Cedevita Juniori.

Najefikasniji je u redovima domaće momčadi bio Mateo Drežnjak s 22 poena, dok je goste do pobjede vodio Justin Anthony Carter s istom brojkom.

Otvorili su gosti bolje utakmicu, a u prvoj četvrtini pokazali i dominaciju kada su od 12:9 stigli do 12:21, no nije tu bio kraj drami, iako je zagrebačka publika u šoku gledala svoje ljubimce. Budila se Cibona pa do kraja druge četvrtine stigla i do 44:37, a Zagrepčane su do preokreta predvodili kapetan Roko Prkačin i Nathan Donald Reuvers sa stopostotnim učinkom u prvom poluvremenu susreta. U trećoj četvrtini, opet preokret. Zadar dolazi do 57:54, unatoč čestim povicima s gostujuće klupe punima nezadovoljstva na sudačke odluke.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 05.11.2021., Zagreb - U KC Drazen Petrovic odigrana utakmica 9. kola HT Premier kosarkaske lige izmedju KK Cibona i KK Zadar. Roko Prkacin. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

Odmah u startu posljednje četvrtine poravnavaju domaćini na 57:57 i kreće serija koš za koš. Pet minuta do kraja Zadar je imao 66:61, a onda se Antionio Jordano ustaje i ubacuje tricu za 69:61 i sveopće oduševljenje malobrojnih gostujućih obožavatelja.

No, da Vlado Anzulović nema 'nulericu', večeras bi sigurno počupao kosu. Uspjeli su njegovi momci ispustiti prednost gotovo potpuno i minutu prije kraja imati tek 72:69, ali onda opet jedna sjajna trica spašava stvar. Ovoga puta Dominik Mavra skače pogađa za 75:69 samo 50-ak sekundi prije kraja.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 05.11.2021., Zagreb - U KC Drazen Petrovic odigrana utakmica 9. kola HT Premier kosarkaske lige izmedju KK Cibona i KK Zadar. Vladimir Anzulovic. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

Reuvers je uspio dodati još drame za kraj s linije slobodnih bacanja,a onda potpuni šou, ulaze dvije trice domaćih za 78:77 Zadra pola minute do isteka vremena, no osobna pogreška domaćih dovoljna je za jedno pogođeno slobodno bacanje i dva poena razlike 13 sekundi do kraja. Uspjeli su domaćini na kraju doći tek do još dva poena za manju, ali i dalje nedostižnu razliku. Ovo je treći poraz u devet utakmica elitnog razreda domaće košarke za Zagrepčane.

Zadar s bodovima odlazi kući.