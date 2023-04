Četiri kapitalca ovog ljeta napuštaju Dinamo? Jednog dragulja ne smiju pustiti iz Maksimira

Hrvatski nogometni klubovi žive od prodaje igrača, a to je slučaj i s Dinamom. Jer, nije baš sigurno da će momčad izboriti skupinu bogate Lige prvaka ili pak biti jako uspješna u Europskoj ili Konferencijskoj ligi. Pa čak i da ostvare te svoje bogate sportske ciljeve - plasman u neku od europskih skupina, plavima ni tih 20, pa ni 30 milijuna eura nije dovoljno da napune proračun, koji je prije iznosio i do 60 milijuna eura.

Novac i za pojačanja

Stoga, nužna je prodaja najboljiih "eksponata" jer ne mogu se plavi baš previše osloniti ni na to da će im već ovog ljeta stići dodatni novac od novih transfera Gvardiola, Olma ili Brozovića. Od kojih bi, u slučaju da se dogode, imali pravo na određeni postotak. Stoga, da bi plavi i dalje dobro živjeli treba im i dobar europski rezultat, ali morat će i prodati nekoga od onih za koje bi mogli dobiti velik novac. A novac će plavima trebati jer se u prijelaznom roku namjeravaju pojačati, a igrači koji se spominju kao pojačanja prilično su skupi (Frigan, Vipotnik, Kačavenda, Stojković...).

Već dulje vrijeme spominju se četiri igrača, aktualni kapetan i vratar reprezentacije Dominik Livaković, reprezentativni napadač Bruno Petković, reprezentativni stoper Josip Šutalo i povratnik u reprezentaciju Luka Ivanušec. I neće biti iznenađenje ako bar jedan od njih na ljeto ode iz Dinama.

Zna se da je nedavno Livakovića želio Montpellier, nakon Svjetskog prvenstva povezivalo ga se s brojnim velikanima, pa i Bayernom, no Livi je i dalje u Dinamu, naslijedio je kapetansku vrpcu od Ademija. Priče o njegovu prelasku u Galatasaray bile su produkt mašte turskih medija jer znamo da ni s Livakovićem ni s njegovim agentom nitko iz tog kluba nije kontaktirao. Sad se spominje Villarreal, klub koji ima renome i igra u Europi, za koju se bori i sad. No, bila bi velika šteta da Livaković ode jer je važna karika plavih i bio bi veliki adut u novom europskom izlasku. No, Dinamo s Livakovićem još nije produljio ugovor koji istječe u ljeto 2024. Livaković, koliko znamo, ima izlaznu klauzulu od deset milijuna eura. Novi ugovor ne bi značio njegov ostanak, ali uz poboljšane uvjete možda bi i izlazna klauzula narasla.

Šutalo donosi najviše

I Petkoviću ugovor istječe kad i Livakoviću, za njega je bilo nekih upita. No, ne dovede li Dinamo još jednog ozbiljnog napadača, a potreban je i uz Petkovića i Drmića, kojem ugovor istječe za godinu dana, sad kad Petkovića nema zbog ozljede vidi se koliko plavima fali još jedan napadač.

Luka Ivanušec počeo je odlično igrati, sjajno se snašao na lijevoj strani, prolazi, ulazi u sredinu, stvara igrača više i razigrava momčad, sve je opasniji i učinkovitiji pred suparničkim vratima i bila bi velika šteta za plave da ostanu bez njega. Puno je bilo kalkulacija da bi prvi mogao otići mladi stoper Josip Šutalo. On je trenutačno igrač za kojeg bi Dinamo mogao dobiti najviše, između 15 i 20 milijuna eura.

Sva četvorica su stožerni igrači i njihovim odlaskom klub će svakako izgubiti na kvaliteti, no novac je taj koji puno toga određuje. Dođe li dobra ponuda i bude li igrač želio otići u taj klub, jasno je da će se transfer dogoditi. Novac jedino ne bi trebao biti važan u slučaju Martina Baturine, taj 20-godišnji biser napreduje iz dana u dan i još će napredovati, a to mu Dinamo može dati pa bi i za njega i za Dinamo bilo pametno da odbiju sve ponude, osim, naravno u slučaju da dođe nekakva koja bi rušila rekordne transfere maksimirskog kluba (Pjaca 29,4, Olmo 29 milijuna eura).