Igrač kojega je želio Zdravko Mamić ne dolazi u Dinamo

Bećir Omeragić ne dolazi u Dinamo, Foot Mercato tvrdi da je stoper Züricha odlučio o svom novom klubu, da će karijeru nastaviti u francuskom prvoligašu Montpellieru. To znači da ovaj 21-godišnji švicarski reprezentativac neće na ljeto doći u Dinamo. Omeragića je u Dinamo u zimskom prijelaznom roku želio dovesti Zdravko Mamić, uz njega želio Belju i Barišića iz Osijeka, Kačavendu iz Lokomotive, no Uprava plavih to je odbila.

No, Omeragić je ostao zanimljiv i Anti Čačiću, samo se kalkuliralo da li ga dovesti odmah i platiti odštetu Zürichu. Odšteta Zürichu po toj priči trebala je iznositi 700 000 eura uz deset posto od buduće budućeg Omeragićevog transfera. Puno je viša bila posrednička naknada njegovim zastupnicima, čak 1.6 milijuna eura uz 15 posto budućeg transfera. Uz to, godišnja bruto plaća Omeragiću trebala je iznositi 650 tisuća eura, uz ugovor na šest godina.

Druga opcija bila je čekati ljeto kad mu ističe ugovor sa švicarskim klubom te ga dovesti bez odštete. U zimskom prijelaznom roku plavi nisu povukli potez, nisu se dogovorili s Omeragićem i njegovim zastupnicima koji su tražili određene provizije, a sad od njegovog dolaska očito neće biti ništa ako je točno da je odlučio otići u Francusku.

Dinamu bi trebao još jedan stoper jer se nagađa da bi Josip Šutalo ovog ljeta mogao ostvariti veliki transfer iz Dinama. Igor Bišćan, uz Josipa Šutala ima Dinu Perića, neoporavljenog Boška Šutala, mladog Jakova Gurlicu, Theophilea kojem ističe ugovor na ljeto, te Maura Perkovića koji je sad na lijevom beku. Ako Dinamo ne nađe lijevog beka, onda će tu poziciju i dalje pokrivati Perković, a onda će im trebati još jedan stoper.